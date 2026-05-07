“A Sirene Spiegate e non solo”, a Dogliani il progetto sulla sicurezza rivolto ai giovani studenti [FOTO]

Il progetto sulla sicurezza “A Sirene Spiegate ….. e non solo”, rivolto agli alunni delle classi della Scuola Primaria e ai bimbi di 5 anni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani ha visto anche quest’anno coinvolti i volontari delle associazioni doglianesi e del territorio Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Volontari del Soccorso, Carabinieri Cinofili, oltre ai Carabinieri della Stazione di Dogliani ed agli agenti di Polizia Locale del Comune di Dogliani, che si sono avvicendati per portare ai ragazzi la loro esperienza e per aiutarli a conoscere il funzionamento del sistema di emergenza.

Durante gli incontri che si sono svolti nella seconda metà del mese di aprile, le associazioni hanno avuto il compito di sensibilizzare i bambini al tema della prevenzione e della sicurezza con azioni mirate e specifiche nei diversi ambiti di competenza, rendendo chiaro e semplice il funzionamento del sistema di emergenza ed educandoli ai comportamenti corretti da tenere in emergenza e sulle precauzioni da adottare per ridurre le situazioni di pericolo.

Sono state realizzate simulazioni di interventi di soccorso, dimostrazioni pratiche durante le quali i giovani alunni sono stati coinvolti in prima persona; inoltre, i bambini hanno potuto visionare e comprendere il funzionamento delle attrezzature e dei mezzi in dotazione ai volontari, ai Carabinieri e agli agenti di Polizia Locale.

I bimbi di 5 anni della scuola dell’infanzia hanno visitato alcune sedi delle associazioni, la Stazione dei Carabinieri di Dogliani, gli uffici della Polizia Locale e del Comune di Dogliani dove sono stati accolti con l’obiettivo di far loro conoscere i luoghi e le figure di riferimento che sono addette a proteggerli in caso di emergenza.

Il progetto, che è attivo sul territorio da alcuni anni, conferma la sua efficacia, in quanto aiuta i bambini a sviluppare il senso di responsabilità, offrendo loro la possibilità di imparare l’importanza di chiamare i numeri di emergenza o di chiedere aiuto alle forze dell’ordine o ai soccorritori, oltre che seguire le regole per mantenere sé stessi e gli altri al sicuro.

A conclusione di questo percorso l’amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo “Luigi Einaudi” di Dogliani ringraziano tutti coloro che sono intervenuti nel progetto e che ne hanno permesso la realizzazione: Associazione Nazionale Carabinieri Cinofili, Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, Associazione Volontari Del Soccorso Dogliani, Carabinieri di Dogliani, Distaccamento Vigili del Fuoco Dogliani, Associazione di. Protezione Civile di Dogliani OdV, Polizia Locale del Comune di Dogliani.



