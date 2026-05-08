Alba: consegnati i premi ai vincitori del concorso per il logo del Forum Giovani

Venerdì 8 maggio, nella sala consiliare “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, il sindaco Alberto Gatto e l’assessora Protagonismo giovanile e Informagiovani Lucia Vignolo, insieme al consigliere comunale Riccardo Spolaore, al presidente del Forum Giovani Filippo Currado e alla vicepresidente Aurora Beltrandi, hanno consegnato i premi ai vincitori del concorso per l’ideazione del logo del Forum Giovani della Città di Alba.

A distinguersi sono stati tre studenti della sezione Apro Phygital – Grafica e Multimedia di Apro Formazione:

primo classificato Paolo Santoro, che ha ricevuto un biglietto d’ingresso per la serata Giovani del festival Collisioni;

secondo classificato Cristian Varone, premiato con un buono acquisto in una libreria di Alba;

terzo classificato Martin Petrov, che ha ricevuto due biglietti per uno spettacolo di prosa della prossima stagione del Teatro Sociale “G. Busca”.

Il concorso, promosso dal Forum Giovani, era stato lanciato nel febbraio scorso ed era rivolto agli studenti e alle studentesse degli istituti superiori albesi, con l’obiettivo di individuare un logo capace di rappresentare i valori fondanti e le attività del Forum: partecipazione attiva, inclusione, cittadinanza consapevole, creatività, innovazione e dialogo.

All’iniziativa hanno partecipato nove studenti con altrettanti progetti grafici. Il Forum Giovani ha successivamente selezionato le tre proposte finaliste, pubblicandole sulla propria pagina Instagram e coinvolgendo i giovani attraverso un sondaggio online che ha decretato il logo vincitore.

"Il Forum Giovani – dichiara il sindaco Alberto Gatto – rappresenta uno spazio importante di partecipazione e confronto per le nuove generazioni della nostra città. Attraverso iniziative come questa vogliamo valorizzare il talento, la creatività e il senso civico dei ragazzi, offrendo loro occasioni concrete per essere protagonisti della vita pubblica e culturale di Alba".

"Questo concorso – aggiunge l’assessora alle Politiche giovanili Lucia Vignolo – ha saputo unire creatività, comunicazione e partecipazione. I giovani coinvolti hanno dimostrato entusiasmo e capacità progettuale, interpretando con sensibilità l’identità del Forum Giovani. Ringraziamo il Forum e tutti gli studenti che hanno partecipato con impegno e qualità".