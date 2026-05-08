Il questore di Cuneo ha ricevuto Martino Carollo, bronzo olimpico a Milano-Cortina 2026

Nella mattinata di ieri il questore della Provincia di Cuneo, Rosanna Minucci, ha ricevuto l’atleta Martino Carollo, appartenente al Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, per il prestigioso risultato conseguito alle ultime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, alle quali ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità della staffetta 4x7.5 nello sci di fondo.

L’atleta 22enne, unico cuneese a partecipare a questa edizione delle olimpiadi invernali, incarna un modello di crescita virtuoso che unisce l’ambizione professionale a una spiccata maturità e un legame indissolubile con il suo territorio.

Nel corso del colloquio con gli operatori della Questura il giovane campione ha evidenziato come il merito di questa vittoria sia da condividere con la propria famiglia, che lo ha costantemente sostenuto in un percorso di crescita equilibrato, rivolgendo un pensiero particolare all’importanza della formazione scolastica e ricordando come l’istruzione sia stata il pilastro su cui ha innestato la propria carriera sportiva.

All'interno dei gruppi sportivi, sin da ragazzo, ha potuto coltivare quei legami di amicizia e di lealtà che rappresentano la base del vivere civile e della coesione di squadra. L’incontro di oggi ha inteso sottolineare il legame profondo tra l’attività dei gruppi sportivi e la missione istituzionale dell’Amministrazione, celebrando un traguardo che è frutto di disciplina, dedizione e assoluto rispetto delle regole.

Questo successo, ottenuto alla sua prima partecipazione olimpica, costituisce la base per i futuri impegni agonistici: l’atleta ha infatti già confermato la volontà di intraprendere una preparazione specifica per puntare al podio anche nelle gare individuali della prossima edizione, mantenendo al contempo il massimo impegno nelle competizioni a squadre

All’atleta le migliori congratulazioni da parte di tutti i colleghi della Polizia di Stato cuneese.