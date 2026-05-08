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Attualità | 08 maggio 2026, 18:27

La scrittrice albese Marta Segat al Salone del Libro di Torino con il romanzo “Bora Scura”

L’autrice sarà presente allo stand di Accornero Edizioni per presentare il suo libro ambientato tra l’Istria e la Grande Guerra

La scrittrice albese Marta Segat al Salone del Libro di Torino con il romanzo “Bora Scura”

Ci sarà anche un po’ di Alba al Salone Internazionale del Libro di Torino. La scrittrice albese Marta Segat parteciperà infatti alla prestigiosa manifestazione letteraria con il suo romanzo “Bora Scura”, pubblicato da Accornero Edizioni.

Il libro sarà protagonista nello stand della casa editrice, Padiglione 2 Stand G65, durante uno degli appuntamenti culturali più importanti a livello nazionale.

“Bora Scura” racconta la storia di Regina, una donna determinata a conquistare la propria indipendenza tra i venti dell’Istria e le ombre della Grande Guerra. Un romanzo intenso che affronta temi come la povertà, l’ignoranza e il peso del passato, attraverso il ritratto di una figura femminile forte e coraggiosa.

Per Marta Segat, la partecipazione al Salone rappresenta un importante traguardo personale e professionale, oltre che un’occasione per far conoscere la propria scrittura a un pubblico ampio e appassionato.

redazione

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