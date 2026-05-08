Ospedale di Mondovì: l’assessore regionale Federico Riboldi in visita il 4 giugno

Contrariamente a quanto preannunciato nei giorni scorsi, con la visita all’ASL CN1 e all’Ospedale di Mondovì calendarizzata per venerdì 15 maggio, l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi incontrerà il territorio nella giornata di giovedì 4 giugno.

Nessun arretramento personale, però, ma semplicemente l’avallo alla richiesta dell’Amministrazione comunale di poter approfondire le prospettive di sviluppo del nosocomio cittadino in seno al prossimo Consiglio Comunale.

"Un sentito ringraziamento all’assessore Riboldi per la disponibilità e la comprensione - il commento del sindaco Luca Robaldo. - Come anticipato nelle scorse settimane, la salvaguardia del nostro ospedale rappresenta una priorità che non può avere colori politici e ci sembrava corretto coinvolgere preventivamente l’intero Consiglio Comunale. Da qui, allora, la richiesta formulata all’assessore di posticipare, con il suo benestare, la visita al “Regina Montis Regalis”. Grazie, in tal senso, all’impegno del collega consigliere Rocco Pulitanò per aver favorito le interlocuzioni".

"Grazie allo spostamento della data dell’incontro - ha aggiunto il presidente del Consiglio Comunale Elio Tomatis - sarà possibile condividere una linea più unitaria e autorevole. In proposito, poi, procederemo a convocare i capigruppo affinché ciascuno possa interfacciarsi di persona con l’assessore Riboldi». «Ho accolto con piacere la richiesta del sindaco Robaldo - la chiosa dello stesso assessore Federico Riboldi - a testimonianza di un approccio costruttivo, volto a sostenere quel percorso di risoluzione già avviato dall’ASL CN1. Come Regione Piemonte siamo al fianco del territorio per risolvere le criticità venutesi a creare e per continuare a garantire a Mondovì e all’intero Monregalese un ospedale di assoluto livello".