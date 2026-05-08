A Roccavione il Club del Libro presenta “Blu di Persia – Iran da scoprire”

Oggi, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21.00, presso la Biblioteca Civica di Roccavione, un incontro speciale con videoproiezione per viaggiare tra parole, immagini e atmosfere dell’Iran. Ingresso libero.

Roccavione si prepara a vivere una nuova serata dedicata alla cultura, alla lettura e alla scoperta. Oggi, venerdì 8 maggio 2026, alle ore 21.00, presso la Biblioteca Civica di Roccavione, in Piazza Don Chesta 4, il Club del Libro Roccavione presenterà “Blu di Persia – Iran da scoprire”, ultimo libro di Danilo Di Gangi.

Non sarà una semplice presentazione editoriale, ma un vero e proprio viaggio narrativo e visivo. Attraverso il dialogo con l’autore e una videoproiezione dedicata, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta delle atmosfere, dei luoghi, dei colori e dei segreti di un Paese straordinario, spesso raccontato in modo parziale, ma ricchissimo di storia, cultura e suggestioni.

“Blu di Persia – Iran da scoprire” nasce infatti come invito ad andare oltre gli stereotipi, per conoscere da vicino un territorio affascinante, fatto di architetture, paesaggi, tradizioni e incontri. La serata offrirà quindi l’occasione per immergersi nel racconto dell’autore, lasciandosi guidare dalle parole e dalle immagini in un’esperienza capace di unire letteratura, viaggio e conoscenza.

Il Club del Libro è un progetto organizzato e promosso da Incontri in Vetrina e dalla Biblioteca Civica di Roccavione, con il patrocinio del Comune di Roccavione e la collaborazione della Proloco Roccavione e di Chi di Teit.

«Siamo felici di ospitare un appuntamento che conferma il ruolo della Biblioteca Civica come luogo vivo, aperto e capace di proporre occasioni di incontro, approfondimento e crescita culturale – dichiara il sindaco Paolo Giraudo –. Il Club del Libro rappresenta un progetto prezioso perché permette alla comunità di ritrovarsi attorno ai libri, ma anche di aprire lo sguardo sul mondo. In questo caso lo faremo attraverso il racconto dell’Iran, un Paese affascinante e ricco di storia, che potremo conoscere grazie all’esperienza e alla sensibilità dell’autore».

L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti.