A Savigliano va in scena con un ricchissimo programma la XXVII edizione di “QuintEssenza”

Domenica 17 maggio 2026, dalle ore 9 alle 19, il centro storico di Savigliano ospiterà la XXVII edizione di “QuintEssenza”, la grande mostra mercato che la Fondazione Ente Manifestazioni dedica al mondo delle erbe, dei fiori, delle spezie e del giardino. Espositori, vivaisti, artigiani e produttori provenienti da diverse realtà italiane animeranno la città con proposte dedicate alla sostenibilità, alla qualità e al rapporto autentico con l’ambiente.

Piazza Santarosa, cuore della città, diventerà la “Piazza delle Erbe” e ospiterà oltre 50 espositori specializzati nel mondo delle erbe officinali, delle essenze naturali e del benessere naturale; piazza Cesare Battisti si trasformerà in un suggestivo “Giardino a cielo aperto”, mentre piazza Molineri accoglierà “L’isola del verde e dei profumi”, spazi dedicati ai florovivaisti e agli amanti del giardinaggio. Le vie del centro storico si animeranno grazie alla presenza di hobbisti e creativi che esporranno le proprie creazioni lungo via Alfieri, via Sant’Andrea, via Torino e corso Roma.

Infine, piazza Cavour sarà dedicata alle eccellenze gastronomiche locali, con il mercato “Campagna Amica” di Coldiretti e i produttori di “Cascine Piemontesi” di Confagricoltura, per conoscere e degustare prodotti a filiera corta. Accanto all’esposizione, la manifestazione proporrà un ricco programma di attività collaterali tra laboratori, uno spettacolo teatrale per i più piccoli, visite guidate, esposizioni e diversi momenti di approfondimento nell’area talk, per arricchire ulteriormente l’esperienza del pubblico, rendendo “QuintEssenza” un appuntamento culturale oltre che espositivo. Per maggiori informazioni telefonare allo 0172/712536, scrivere una mail a info@entemanifestazioni.com o visitare il sito Internet www.entemanifestazioni.com

I LABORATORI E LE ATTIVITÀ COLLATERALI

Il Chiostro di Santa Monica, sede dell’Università di Savigliano (via Garibaldi), ospiterà i laboratori didattici per famiglie a cura della Cooperativa Proposta 80.

Dalle 10 alle 12 con l’attività “Pozione Magica in roll-on”, ogni bambino potrà realizzare la propria pozione tascabile, scegliendo il suo superpotere della Natura e, dopo aver imprigionato il profumo dei fiori, potrà portare la magia sempre con sé.

Dalle 15 alle 18, invece, ogni piccolo partecipante potrà sceglie il potere del suo sacchetto magico "Scaccia-Mostri", come la lavanda per dormire bene o la menta per potenziare l’energia: basterà riempire il sacchetto con 2-3 cucchiaiate di sale ed erbette e aggiungere una "goccia di pozione" (olio essenziale) per potenziarne il profumo e il potere magico.

Dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30, si terrà il laboratorio botanico di ibridazione olfattiva “Il profumo del Basilico Re di Pietra”, dedicato all’erba aromatica ibrida nata dall’incontro naturale di quattro varietà di basilico. Il laboratorio inviterà i partecipanti ad annusare, scegliere e pestare erbe e fiori freschi ed essiccati, creando un personale profumo botanico attraverso mortai e ingredienti naturali. Un’esperienza sensoriale e poetica ispirata al tema “Il giardino che genera. Il seme che unisce”.

Dalle 10 alle 12, dalle 15 e alle 18, sarà inoltre possibile scoprire l’antica arte della creazione del sapone, con il laboratorio “Crea il tuo Sapone Magico con erbe e fiori profumati!”, a cura di A Tutto Edu, dando vita alla propria saponetta personalizzandone colore, profumo e decorandola con erbe e fiori aromatici.

Dalle 14.30 alle 16.30, infine, ci sarà anche "L’Angolo dell’Henné", uno spazio dove ogni decoro racconta un incontro e ogni profumo evoca un viaggio: mentre l’henné traccerà arabeschi sulle mani, si intrecceranno storie e sorrisi. Il laboratorio è gratuito fino a esaurimento posti ed è a cura del progetto "Profumo di Spezie" del Centro Famiglie e Ludoteca "La casa sull'albero".

Via Garibaldi sarà trasformata in una strada di balocchi con il Ludobus con i giochi in legno che saranno a disposizione gratuitamente dalle 10 alle 18.

Al Chiostro di San Pietro, situato nell'ex monastero benedettino adiacente all'omonima chiesa in piazza Molineri, ci sarà il laboratorio di pittura e truccabimbi, dal titolo “Incornicia la primavera” dedicato alle famiglie, a cura di Ciccia Pasticcia. Sarà inoltre possibile visitare l’esposizione di quadri “La donna: la quintessenza!” con le opere di Laura Petri.

In piazza Turletti, infine, alle 11 e in replica alle 15.30 e alle 17, si potrà assistere gratuitamente allo spettacolo teatrale tratto dalle Fiabe italiane di Italo Calvino, dal titolo “L’Orto di Giacomina – Omaggio a Italo Calvino”. Con una lettura teatralizzata divertente e interattiva, Rosmarina e Prezzemolina accompagneranno il pubblico in un racconto ricco di profumi, erbe aromatiche e tradizioni popolari. Con la regia di Daniela Febino, andrà in scena il Collettivo Sciro con Marta Salomone e Rosita Pepe.

Il polo museale tecno sensoriale Múses - Accademia Europea delle Essenze, situato in Palazzo Taffini Acceglio (via Sant'Andrea, 53), aprirà le porte alle 10, con un ricco programma di attività. Alle 10.30 il primo laboratorio, dal titolo “Scopri la Tua Essenza”, prevede la creazione di un profumo personalizzato da 30ml. Alle 15.30, invece, ci sarà l’iniziativa “L’Archivio Olfattivo: comporre con le essenze” per indagare sul funzionamento del sistema limbico e il fascino della profumeria artistica nata dalla memoria. Dalle celebri intuizioni di Proust alle moderne creazioni dei "nasi" internazionali, il laboratorio guiderà i partecipanti nella composizione di un profumo unico. Alle 16.00, infine, ai bambini da 4 ai 12 anni sarà proposto il laboratorio didattico “Piccole Creazioni Essenziali”, per costruire piccole bamboline di cartoncino e vestirle con coloratissima carta crespa profumata. I laboratori organizzati presso Múses - Accademia Europea delle Essenze sono a pagamento, per informazioni e prenotazioni scrivere a info@musesaccademia.it o visitare www.musesaccademia.it

Il programma dell’area talk

Il programma dell’Area Talk prende il via alle ore 10 con “L’immagine come linguaggio: il nostro primo biglietto da visita”, incontro dedicato alla consulenza d’immagine e al valore del colore nella costruzione del proprio stile. Attraverso una dimostrazione di armocromia, Maverik Cesano mostrerà come le tonalità valorizzano il volto e contribuiscono a creare un look armonioso.

Alle ore 11, si potrà intraprendere un viaggio tra aromi e tradizioni della cucina indiana, alla scoperta delle principali spezie e dei loro utilizzi gastronomici, nell’incontro che ha per titolo “Le spezie indiane e il loro utilizzo nella cucina tradizionale”.

Alle ore 15, Claudia Sepertino proporrà “Il giro del mondo in 80 (circa) odori”, viaggio sensoriale guidato dall’olfatto per scoprire come i profumi possano raccontare luoghi, ricordi e culture, dimostrando come un aroma possa evocare emozioni e memorie più di qualsiasi immagine.

Alle ore 16, avrà luogo la presentazione del libro di Anna Bianchi “Ricette semplici e rimedi antichi per curarsi con ciò che offre la natura” (Edizioni Piemme). La naturopata accompagnerà il pubblico in un percorso tra rimedi naturali, tradizioni mediterranee e piccoli gesti quotidiani di cura e benessere. Il libro, infatti, raccoglie ricette, pratiche e rimedi tramandati nel tempo, capaci di trasformare la cucina e il giardino in una piccola farmacia naturale.

Alle ore 17.30, infine, il programma dell’Area Talk si concluderà proponendo uno spazio di incontro e confronto dedicato alla condivisione, alla relazione e alla costruzione di reti sociali attraverso il linguaggio universale della cucina, dal titolo “Profumo di Spezie si racconta”.

Le visite guidate

Sono previsti diversi appuntamenti con le visite guidate presso il polo museale tecno sensoriale Múses - Accademia Europea delle Essenze, situato in Palazzo Taffini Acceglio (via Sant'Andrea, 53) alle 11.30, alle 14.30, alle 15.30 e alle 17. Dalle 10 alle 18, inoltre, il Giardino dei Sensi sarà visitabile liberamente con la possibilità di assistere a brevi visite POP UP di 15 minuti per scoprire curiosità, impieghi e segreti delle piante del giardino. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@musesaccademia.it o visitare www.musesaccademia.it

Con ritrovo nel cuore pulsante della manifestazione in Piazza Santarosa, alle 15 presso l’ufficio turistico viene proposta la visita guidata alla città dal titolo “Scopri Savigliano”, al costo di 2 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie per questioni organizzative) è possibile scrivere a ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Presso il cortile della biblioteca, adiacente all’Università, in piazza Turletti, infine, dalle 10 alle 18, sarà possibile visitare l’orto botanico erboristico, con la guida degli studenti di A.L.T.E.A., l’Associazione Laureati e Laureandi in Tecniche Erboristiche e Affini.

Le iniziative correlate

Nell’ambito di “QuintEssenza”, presso lo stand di Múses - Accademia Europea delle Essenze, in piazza Santarosa, dalle 10.30 alle 17.30, ogni ora al minuto 30, ci sarà un laboratorio di creazione di un’acqua profumata da 10ml. L’attività è a pagamento, per informazioni e prenotazioni scrivere a info@musesaccademia.it o visitare www.musesaccademia.it

Quintessenza-off

Lunedì 18 maggio, infine, presso la Sede Universitaria ex-convento Santa Monica (via Garibaldi 6), Aula 111, primo piano, si terrà la tavola rotonda “Dalla formazione alla professione: l’esperienza dei laureati e delle laureate in Tecniche Erboristiche”, organizzata dal Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - Università degli Studi di Torino. L’incontro è pensato per gli studenti e le studentesse di Tecniche Erboristiche: una tavola rotonda con laureati e laureate che racconteranno percorsi, scelte e opportunità. Un’occasione concreta per capire come valorizzare il proprio profilo e orientarsi verso il primo inserimento nel mondo del lavoro, che evidenzierà come l’approccio multidisciplinare del corso di studi e le competenze acquisite permettano di gestire tutte le fasi della filiera produttiva e siano determinanti per affrontare le sfide e cogliere le opportunità offerte dal mondo del lavoro. Ingresso con prenotazione, fino ad esaurimento posti, scrivendo a segreteria.tecniche-erboristiche@unito.it