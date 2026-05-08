“La Via del dono – Immagini di solidarietà”: la mostra dell'AIDO fa tappa a Verzuolo

Passa anche dalla provincia di Cuneo la mostra fotografica “La Via del dono – Immagini di solidarietà” proposta dall’associazione AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessutie cellule) piemontese.

Dal 15 al 19 maggio, la mostra farà tappa a Verzuolo presso la sala Arroyito , Palazzo Drago Via Marconi 13, grazie all'impegno dei volontari del gruppo intercomunale di Saluzzo, Piasco e Valle Varaita.

Gli orari di apertura saranno per tutti i giorni dalle 15,30 alle 18.

L’ingresso è libero.

Il progetto è stato sviluppato dalla sezione regionale Aido in collaborazione con le sezioni provinciali del Piemonte e gode del patrocinio del Coordinamento Regionale per le Donazioni e i Prelievi di Organi e Tessuti Piemonte–Valle d’Aosta, confermando l’impegno comune nel diffondere la cultura della donazione.

La mostra propone un viaggio visivo attraverso gli sguardi dei partecipanti al concorso: fotografie che interpretano la solidarietà con creatività e profondità, invitando i visitatori a soffermarsi sulle storie che emergono vivide da ogni singola immagine proposta.

All’interno del percorso espositivo è presente anche un itinerario informativo dedicato ad AIDO, che permette di conoscere da vicino attività, obiettivi e modalità per sostenere l’associazione. Attraverso QR code dedicati, sarà inoltre possibile contribuire ai progetti AIDO e dichiarare la propria volontà alla donazione degli organi tramite DigitalAido.

Una buona occasione per poter avere informazioni sul tema della donazione di organi.

«Ricordiamo che a partire dal 3 agosto 2026, le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente la loro validità, questo cambiamento comporterà anche che tutti gli italiani dovranno fare anche la scelta se essere a favore della donazione o non esserlo, di conseguenza occorre che ogni cittadino sappia che dovrà prendere una decisione importante. Noi come associazione AIDO siamo a disposizione per dare ulteriori informazioni a riguardo del dono. Fate una scelta consapevole! » ricorda Matilde Massardi, presidente del gruppo .

Si ringrazia l’amministrazione comunale di Verzuolo per il sostegno fattivo alla buona riuscita dell’evento.