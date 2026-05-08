L’attesa è finita. È in arrivo a Dronero la bravura di Davide Allena con il suo MAGICOMEDY

Nato e cresciuto come prestigiatore nelle fila del CADM (Circolo Amici della Magia di Torino) allora diretto da Gianni Pasqua (Roxy), nel corso degli anni Allena ha sempre mantenuto viva la passione per il teatro, partecipando a molti spettacoli e commedie. In parallelo, si è anche occupato del “dietro le quinte”: regie, direzioni di scena, direzioni di produzione e consulenze artistiche con le quali ha lavorato in più di 20 paesi nel mondo. Collabora da anni come direttore di scena, responsabile tecnico e consulente artistico di Arturo Brachetti, Marco Berry, Paolo Nani, Davide Livermore e altri importanti nomi del panorama magico ed artistico nazionale.

MAGICOMEDY

Sarà un doppio appuntamento quello che lo vedrà protagonista domani, sabato 9 maggio, a Dronero. MAGICOMEDY andrà in scena alle ore 17 ed alle ore 21, all’interno della magica sede Blink, sotto il teatro Iris. Un linguaggio universale nutrirà lo spettacolo, che fonde prestigiazione, teatro e comicità.

Tre componenti, un connubio efficace

Per Davide Allena la magia non è il fine ma “un meraviglioso mezzo per fare spettacolo”. La risata, invece, è per lui qualcosa di fondamentale: “È molto difficile far ridere - ci dice - nel corso di uno spettacolo è molto più facile far piangere. Per questo riuscire a far ridere così importante. E poi è un’emozione incredibile. Come dico sempre, la risata è una cosa seria”. In tutto questo c’è il teatro, elemento portante, storia nella storia, in uno show unico nel suo genere.

Artista torinese, negli anni ha saputo costruire una cifra stilistica personale. Il suo MAGICOMEDY è infatti una sintesi efficace di questo percorso: un viaggio tra situazioni surreali, battute affilate e momenti di autentico stupore, dove la risata diventa chiave di lettura e la magia uno strumento per guardare la realtà da un’altra prospettiva.

Lo spettacolo, proposto in doppia replica, è la conferma di un interesse crescente attorno a una proposta culturale che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità. Un progetto che cresce anche grazie al sostegno del territorio: la rassegna è patrocinata da Provincia di Cuneo, Comune di Dronero, ATL del Cuneese, ACLI Cuneo e Fondazione CRC. Una rete solida che testimonia il valore culturale e sociale di un’iniziativa capace non solo di intrattenere, ma di creare connessioni, valorizzare il territorio e costruire comunità.

L’ingresso è di 15 euro, con prenotazione consigliata al numero +39 366 53 97 023. Tutte le informazioni sono disponibili su blinkcircolomagico.it.