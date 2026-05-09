Garessio, al via i lavori di riqualificazione di Piazza d’Armi

Sono iniziati nelle scorse settimane a Garessio i lavori di riqualificazione dell’area sportiva di Piazza d’Armi, un intervento atteso che punta a migliorare e rendere maggiormente fruibile uno degli spazi dedicati allo sport e all’aggregazione del paese.

Il progetto riguarda in particolare l’area calcio, dove è prevista la realizzazione di un nuovo campo a cinque con manto erboso sintetico, soluzione che consentirà un utilizzo più frequente dell’impianto durante tutto l’anno e in diverse condizioni climatiche. Previsto anche il miglioramento del campo da beach volley, con interventi mirati a rendere più funzionale e moderna l’area dedicata alla disciplina.

I lavori interesseranno inoltre le infrastrutture di servizio: sono infatti previsti importanti interventi sulle reti di protezione e sull’impianto di illuminazione, che sarà potenziato per garantire una migliore fruibilità degli spazi anche nelle ore serali. Nel progetto rientra anche l’installazione di un sistema di videosorveglianza, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dell’area e tutelare gli impianti.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione comunale, che sottolinea l’importanza strategica dell’intervento sia dal punto di vista sportivo sia nell’ambito delle politiche giovanili.

«Si tratta di un investimento molto importante per la nostra comunità – commentano dall’amministrazione – perché permetterà di valorizzare ulteriormente un’area frequentata da tanti ragazzi e associazioni sportive. Grazie a questi lavori l’impianto potrà essere utilizzato in maniera più intensa e continuativa, offrendo nuove opportunità di aggregazione e pratica sportiva. Crediamo molto nello sport come strumento educativo e sociale, soprattutto per i giovani, e questo intervento va proprio nella direzione di creare spazi moderni, sicuri e accessibili per tutti».