Elio e le Storie Tese in piazza Galimberti a Cuneo il 17 luglio?

Si attendeva per oggi l'annuncio degli altri artisti che completeranno la terna dei concerti in programma in piazza Galimberti a Cuneo dal 17 al 19 luglio.

La conferenza è però saltata ma, nel frattempo, il Comune ha confermato la presenza di Claudio Cecchetto, il disc jockey, produttore, conduttore radiofonico e televisivo, editore e talent scout annunciato in anteprima nelle scorse settimane da TargatoCn per il giorno 18. LEGGI QUI

Tanti gli eventi che animeranno i prossimi mesi in città, ben 50 tra maggio e settembre, alcuni dei quali si sviluppano su più giorni.

Ma è al mese di luglio che guardano i cuneesi, perché sarà quello in cui si concentreranno gli eventi più attesi, quelli estivi per eccellenza, che andranno a riempire il vuoto lasciato già lo scorso anno dall'Illuminata, cancellata dalla programmazione estiva del capoluogo.

Sull'onda del successo della scorsa estate, nei venerdì di luglio a Cuneo sarà ancora Drink Art. Era abbastanza certo. Adesso è ufficiale, calendarizzato nei cinque venerdì del mese di luglio, dal 3 al 31.

E c’è il grande ritorno, appunto, dei concerti gratuiti nel cuore della città, organizzati dal Comune assieme a Confartigianato.

Ma chi ci sarà, oltre a Cecchetto?

Le voci più accreditate insistono su un nome che, lo evidenziamo, al momento non è stato confermato.

E' quello di Elio e le Storie Tese, gruppo famoso per il suo rock demenziale, fondato nei primi anni Ottanta da Stefano Elio Belisari, leader e anima del gruppo.

Tanti i brani con i quali si sono fatti amare dal grande pubblico: "Tapparella", "Cassonetto differenziato per il frutto del peccato", "La terra dei cachi", "Il vitello dai piedi di balsa" e tanti altri, alcuni diventati dei veri e propri cult.

Saranno loro a salire sul palco di piazza Galimberti il prossimo 17 luglio?

Guardando alle date del tour, potrebbe essere. Il 16 suoneranno a Bologna e poi riprenderanno il giorno 21 in provincia di Firenze. Sia la data del 17 che quella del 19 sarebbero libere.

Un indizio che, unito alle voci che circolano da settimane in città, porterebbe proprio al gruppo guidato da Elio. Attendiamo ovviamente conferma, come la attendiamo per l'ultimo dei tre giorni, quando in piazza Galimberti dovrebbe esserci un dj set per i ragazzi più giovani.

Il profano non può e non deve cancellare il sacro. Ecco che dal 10 al 12 luglio Cuneo celebrerà la Madonna del Carmine, con la solenne processione in programma per il sabato 12.

Come ogni anno, prenderà il via dalla chiesa della Confraternita di San Giacomo e San Sebastiano in contrada Mondovì. Oltre 40 le Confraternite attese. italiane e straniere. Al passaggio della Madonna del Carmine dai balconi e dalle finestre, addobbati con i drappi rossi, saranno lanciati petali di rosa sul corteo che poi, come da tradizione, proseguirà lungo via Roma.

Un evento di grande suggestione, protagonista del secondo weekend di luglio, che si preannuncia ricco di proposte e che punta a bissare il grande successo dello scorso anno.