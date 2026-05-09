Pezzolato: 50 anni di successi, un doppio appuntamento per festeggiare

Per celebrare questo anniversario, l’azienda ha organizzato un doppio evento dedicato a clienti, partner e appassionati:

Domenica 17 Maggio dalle 14.00 alle 18.00 - Porte Aperte a Envie (CN):

Un evento pensato per la comunità locale, i partner e i professionisti del territorio. Un’occasione unica per scoprire il cuore pulsante dell’azienda. Gli ospiti, una volta accreditati, potranno visitare gli uffici e i reparti produttivi, confrontarsi con i nostri esperti e vedere le macchine Pezzolato in azione.

EIMA Bologna 10-14 Novembre:

La soluzione dedicata a tutti gli amici, partner e clienti sparsi in Italia e nel mondo.

I festeggiamenti proseguiranno durante il salone internazionale di Bologna, dove accoglieremo i visitatori alla scoperta dei nostri prodotti e servizi.

Ci saranno novità e grandi conferme all’interno dell’area demo e non mancheranno momenti celebrativi riservati sul nostro stand istituzionale.

Una bella storia italiana che compie 50 anni con ingegno, passione e tecnologia

Dal 1976, Pezzolato S.p.A. scrive la storia della meccanica applicata al settore forestale.

Nata dalla visione ambiziosa di Riccardo Pezzolato e guidata da una profonda vocazione all'innovazione, l'azienda festeggia oggi cinquant'anni di successi.

Una solida realtà industriale che la famiglia continua a condurre con dedizione, confermandosi punto di riferimento internazionale nella prima lavorazione del legno e delle biomasse.

Ogni soluzione firmata Pezzolato, dai cippatori ai grandi impianti per la produzione di legna da ardere, è orgogliosamente prodotta in Italia nello stabilimento di Envie (Cuneo). Una realtà che si estende su una superficie di 55.000 mq e che, giorno dopo giorno, grazie alla dedizione di oltre 130 dipendenti, esporta l’eccellenza della metalmeccanica in tutto il mondo.

I pilastri del nostro successo

In mezzo secolo di attività, l’identità aziendale si è forgiata su valori solidi, che indicano la via verso ambiziosi obiettivi futuri di consolidamento e crescita:

Cliente al centro: le soluzioni tecniche nascono dall'ascolto attento delle esigenze di chi lavora ogni giorno nel bosco e in segheria, nella prima lavorazione del legno e delle biomasse.

le soluzioni tecniche nascono dall'ascolto attento delle esigenze di chi lavora ogni giorno nel bosco e in segheria, nella prima lavorazione del legno e delle biomasse. Know-how d'eccellenza: un bagaglio di competenze tecniche unico, maturato grazie al rapporto fiduciario con i propri clienti e alla presenza costante sul mercato.

un bagaglio di competenze tecniche unico, maturato grazie al rapporto fiduciario con i propri clienti e alla presenza costante sul mercato. Ricerca e Sviluppo: ogni anno una quota rilevante del fatturato è investita in programmi di innovazione tecnologica applicata a macchinari ed impianti.

ogni anno una quota rilevante del fatturato è investita in programmi di innovazione tecnologica applicata a macchinari ed impianti. Flessibilità e innovazione su misura: capacità di coniugare l’efficienza della produzione in serie con la flessibilità della progettazione ad hoc.

capacità di coniugare l’efficienza della produzione in serie con la flessibilità della progettazione ad hoc. Servizio post vendita: un gruppo multidisciplinare di specialisti rende il servizio di assistenza tecnica efficace nell’individuare e risolvere, in breve tempo, qualsiasi problematica legata alle macchine o agli impianti.

La nostra storia

1976: Anno di fondazione come azienda produttrice di piccole seghe a nastro e spaccalegna oleodinamici (3 dipendenti).

1980: L'azienda diventa una Società Per Azioni e raggiunge i 40 dipendenti.

1982: Sviluppo della tecnologia del taglio di tronchi con disco circolare e realizzazione dei primi centri di lavoro ad elevate prestazioni per la produzione di legna da ardere.

1986: Realizzazione dei primi cippatori a disco per giardinieri e manutentori del verde (70 dipendenti).

1990: Realizzazione di cippatori a disco di grandi dimensioni per l'industria boschiva e sviluppo delle prime macchine a martelli per la produzione del compost (90 dipendenti).

1998: Realizzazione dei primi cippatori a tamburo di grandi dimensioni.

2008: Affermazione a livello europeo come produttore di cippatori a tamburo e impianti per legna da ardere; espansione della rete commerciale in 28 Paesi.

2015: Realizzazione del primo cippatore a tamburo semovente, il modello PTH ALL ROAD.

2020: Inizio della produzione in serie del modello ALLROAD (120 dipendenti).

2025: in continuità con il progetto aziendale, la seconda generazione della famiglia subentra nella direzione dell’azienda (130 dipendenti).

2026: inizia un progetto di sviluppo da oltre 4 milioni di euro, con l’obiettivo di incrementare la produttività del 20% nell’arco di 2 anni.



Cippatore Pezzolato

I cippatori Pezzolato si posizionano come leader nella loro categoria per prestazioni, affidabilità, potenza e ritorno sull'investimento nel tempo. Caratterizzati dalla capacità di produrre grandi quantità di cippato omogeneo e calibrato, perfetto per l'alimentazione di centrali di cogenerazione di grandi dimensioni, ma anche per impianti di gassificazione e caldaie di medie dimensioni.



Impianto per produrre legna da ardere Pezzolato

Gli impianti industriali Pezzolato consentono di lavorare la legna in modo efficiente, affidabile e sicuro a garanzia di un’elevata produttività e di un ottimo ritorno dell’investimento. L’azienda, costruisce e installa soluzioni di impianto a partire da moduli e componenti standard, fino ad arrivare a soluzioni completamente customizzate.

Pezzolato - Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A. - Via Provinciale Revello, 89 - Envie (CN)

www.pezzolato.it | Tel. +39 0175 27 80 77 | info@pezzolato.it