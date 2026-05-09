Pezzolato: 50 anni di successi, un doppio appuntamento per festeggiare

Per celebrare questo anniversario, l’azienda ha organizzato un doppio evento dedicato a clienti, partner e appassionati:
- Domenica 17 Maggio dalle 14.00 alle 18.00 - Porte Aperte a Envie (CN):
Un evento pensato per la comunità locale, i partner e i professionisti del territorio. Un’occasione unica per scoprire il cuore pulsante dell’azienda. Gli ospiti, una volta accreditati, potranno visitare gli uffici e i reparti produttivi, confrontarsi con i nostri esperti e vedere le macchine Pezzolato in azione.
- EIMA Bologna 10-14 Novembre:
La soluzione dedicata a tutti gli amici, partner e clienti sparsi in Italia e nel mondo.
I festeggiamenti proseguiranno durante il salone internazionale di Bologna, dove accoglieremo i visitatori alla scoperta dei nostri prodotti e servizi.
Ci saranno novità e grandi conferme all’interno dell’area demo e non mancheranno momenti celebrativi riservati sul nostro stand istituzionale.
Una bella storia italiana che compie 50 anni con ingegno, passione e tecnologia
Dal 1976, Pezzolato S.p.A. scrive la storia della meccanica applicata al settore forestale.
Nata dalla visione ambiziosa di Riccardo Pezzolato e guidata da una profonda vocazione all'innovazione, l'azienda festeggia oggi cinquant'anni di successi.
Una solida realtà industriale che la famiglia continua a condurre con dedizione, confermandosi punto di riferimento internazionale nella prima lavorazione del legno e delle biomasse.
Ogni soluzione firmata Pezzolato, dai cippatori ai grandi impianti per la produzione di legna da ardere, è orgogliosamente prodotta in Italia nello stabilimento di Envie (Cuneo). Una realtà che si estende su una superficie di 55.000 mq e che, giorno dopo giorno, grazie alla dedizione di oltre 130 dipendenti, esporta l’eccellenza della metalmeccanica in tutto il mondo.
I pilastri del nostro successo
In mezzo secolo di attività, l’identità aziendale si è forgiata su valori solidi, che indicano la via verso ambiziosi obiettivi futuri di consolidamento e crescita:
- Cliente al centro: le soluzioni tecniche nascono dall'ascolto attento delle esigenze di chi lavora ogni giorno nel bosco e in segheria, nella prima lavorazione del legno e delle biomasse.
- Know-how d'eccellenza: un bagaglio di competenze tecniche unico, maturato grazie al rapporto fiduciario con i propri clienti e alla presenza costante sul mercato.
- Ricerca e Sviluppo: ogni anno una quota rilevante del fatturato è investita in programmi di innovazione tecnologica applicata a macchinari ed impianti.
- Flessibilità e innovazione su misura: capacità di coniugare l’efficienza della produzione in serie con la flessibilità della progettazione ad hoc.
- Servizio post vendita: un gruppo multidisciplinare di specialisti rende il servizio di assistenza tecnica efficace nell’individuare e risolvere, in breve tempo, qualsiasi problematica legata alle macchine o agli impianti.
La nostra storia
1976: Anno di fondazione come azienda produttrice di piccole seghe a nastro e spaccalegna oleodinamici (3 dipendenti).
1980: L'azienda diventa una Società Per Azioni e raggiunge i 40 dipendenti.
1982: Sviluppo della tecnologia del taglio di tronchi con disco circolare e realizzazione dei primi centri di lavoro ad elevate prestazioni per la produzione di legna da ardere.
1986: Realizzazione dei primi cippatori a disco per giardinieri e manutentori del verde (70 dipendenti).
1990: Realizzazione di cippatori a disco di grandi dimensioni per l'industria boschiva e sviluppo delle prime macchine a martelli per la produzione del compost (90 dipendenti).
1998: Realizzazione dei primi cippatori a tamburo di grandi dimensioni.
2008: Affermazione a livello europeo come produttore di cippatori a tamburo e impianti per legna da ardere; espansione della rete commerciale in 28 Paesi.
2015: Realizzazione del primo cippatore a tamburo semovente, il modello PTH ALL ROAD.
2020: Inizio della produzione in serie del modello ALLROAD (120 dipendenti).
2025: in continuità con il progetto aziendale, la seconda generazione della famiglia subentra nella direzione dell’azienda (130 dipendenti).
2026: inizia un progetto di sviluppo da oltre 4 milioni di euro, con l’obiettivo di incrementare la produttività del 20% nell’arco di 2 anni.
Cippatore Pezzolato
I cippatori Pezzolato si posizionano come leader nella loro categoria per prestazioni, affidabilità, potenza e ritorno sull'investimento nel tempo. Caratterizzati dalla capacità di produrre grandi quantità di cippato omogeneo e calibrato, perfetto per l'alimentazione di centrali di cogenerazione di grandi dimensioni, ma anche per impianti di gassificazione e caldaie di medie dimensioni.
Impianto per produrre legna da ardere Pezzolato
Gli impianti industriali Pezzolato consentono di lavorare la legna in modo efficiente, affidabile e sicuro a garanzia di un’elevata produttività e di un ottimo ritorno dell’investimento. L’azienda, costruisce e installa soluzioni di impianto a partire da moduli e componenti standard, fino ad arrivare a soluzioni completamente customizzate.
Pezzolato - Officine Costruzioni Meccaniche S.p.A. - Via Provinciale Revello, 89 - Envie (CN)
www.pezzolato.it | Tel. +39 0175 27 80 77 | info@pezzolato.it