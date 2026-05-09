Lions e Leo Mondovì e l'evento con le scuole "La Costituzione nelle parole"

Un'importante mattinata di riflessione e celebrazione della Costituzione Italiana si è tenuta venerdì 8 maggio a Mondovì.

Il Teatro Baretti ha ospitato l'evento "La Costituzione nelle parole", rivolto agli studenti delle classi terze delle scuole medie. L'iniziativa è stata promossa dal Lions Club Mondovì Monregalese, in collaborazione con il Leo Club.

L'incontro ha visto la partecipazione degli autori del libro, Susanna Mattiangeli e il disegnatore monregalese Giovanni Gastaldi. L'obiettivo era raccontare la nascita della Carta Costituzionale attraverso storie e immagini, facendo riflettere i giovani sul valore del dialogo e della democrazia.

L'evento ha rappresentato il culmine del progetto "Il Dono della Costituzione". Nell'ambito di questa iniziativa, il Lions Club ha donato 260 copie del volume agli studenti.

Il presidente Lions Paolo Gastaldi ha sottolineato il valore dell'opera, spiegando che la Costituzione non è solo un testo da studiare, ma "una storia da conoscere, capire e custodire". L'evento ha offerto un prezioso momento di riflessione sul bene comune per i ragazzi.



