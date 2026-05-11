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Attualità | 11 maggio 2026, 08:22

Alstom Savigliano apre le porte con l’Open Day “Ti Presento Alstom”: oltre 1.300 visitatori

“Esploratori del futuro”, tema della giornata tra esperimenti, giochi e laboratori per famiglie e bimbi alla scoperta del mondo ferroviario

Alstom Savigliano apre le porte con l’Open Day “Ti Presento Alstom”: oltre 1.300 visitatori

Grande successo per l’Open Day “Ti Presento Alstom” tenutosi domenica 10 maggio nello stabilimento Alstom di Savigliano, che ha accolto oltre 1.300 persone tra familiari, bambini e amici dei dipendenti.

Il tema dell’edizione 2026, “Esploratori del futuro”, ha animato un percorso interattivo fatto di esperimenti, giochi e laboratori, pensati per rendere accessibile e divertente il mondo della meccatronica e dell’innovazione ferroviaria.

“Con ‘Ti Presento Alstom’ vogliamo rendere tangibile ciò che spesso resta dietro le quinte: il lavoro, le competenze e la passione delle nostre persone”, ha dichiarato Gaia Mazzon, Communications Director di Alstom Italia. “Questa giornata nasce per creare un momento di condivisione con le famiglie e avvicinare anche i più giovani al mondo della meccatronica e dell’innovazione. Perché è stimolando curiosità e immaginazione che si costruiscono le competenze del futuro e la mobilità di domani.”

L’iniziativa, che conferma il successo delle edizioni precedenti con migliaia di partecipanti in vari siti italiani, si inserisce in un calendario di eventi nazionali volti a valorizzare il ruolo dei dipendenti e a promuovere la mobilità sostenibile

redazione

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