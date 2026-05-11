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Attualità | 11 maggio 2026, 06:37

L’abbraccio della Diocesi albese a don Gianni Manzone e don Angelo Carosso

Un secolo di sacerdozio in due, festeggiato domenica 10 maggio a Castiglione Tinella

L’abbraccio della Diocesi albese a don Gianni Manzone e don Angelo Carosso

È stato un abbraccio davvero affettuoso quello che la comunità ha dato a don Gianni Manzone e don Angelo Carosso, entrambi ordinati sacerdoti 50 anni fa nell’ormai lontano 1976. Una lunga vita trascorsa tra tante genti dei più svariati paesi della diocesi di Alba e anche a Roma per monsignor Manzone, che domenica 10 maggio ha fatto tappa nella chiesa parrocchiale di Castiglione Tinella.

Un momento di rendimento di grazie in mezzo alle persone più care e a tutti coloro che li hanno conosciuti e tanto li amano e li incoraggiano nell’impegno di una sempre costante corrispondenza all’amore di Cristo buon pastore.

Ad multos annos!

Silvia Gullino

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