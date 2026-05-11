A Cuneo una domenica tra musica e natura al Giardino Lipu

Domenica 17 maggio e caratterizzata da un percorso urbano tra parchi e giardini per valorizzare il verde urbano, il Giardino naturale Lipu di Cuneo sarà aperto al pubblico, oltre che nella consueta giornata di sabato, anche la domenica 17 maggio.

In particolare, dalle ore 15,45 di domenica 17 maggio si svolgerà un “Bagno sonoro” con campane tibetane, healing instruments, violino e arpa a cura di Edoardo e Lorenzo Rossi e Valentina Meinero (tel. 344 7439122).

Il bagno sonoro prevede che il pubblico si rilassi (chi desidera sdraiarsi può portare materassino) ascoltando le vibrazioni emesse dagli strumenti che dialogheranno tra loro e si lasci guidare dalla musica al fine di provare emozioni positive e serenità. Il bagno sonoro non è quindi solo un concerto, ma un momento di rilassamento profondo, respirazione e ascolto interiore.

A seguire, dalle ore 16,30 e sempre nella cornice naturale del Giardino, “momenti musicali” per arpa, mandolino, violino e pianoforte con Valentina Meinero, Silvia Cina, Amelia Saracco e i loro allievi.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. Per informazioni: cuneo@lipu.it (tel. 344 7439122).