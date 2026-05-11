Calendimaggio 2026 a Cerretto Langhe: un successo oltre le aspettative [FOTO e VIDEO]

“Dobbiamo davvero essere soddisfatti per la splendida riuscita dell’evento. Era il primo esperimento, ma tutto si è svolto in un trionfo di bellissimi e preziosi costumi colorati, che hanno sfilato in modo ordinato mettendo in risalto le bellezze del nostro centro storico. La manifestazione, organizzata dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco, il Borgo Santa Rosalia di Alba e l’associazione Internazionale Regina Elena Odv, ha celebrato in modo esemplare il primo passo che abbiamo compiuto come comunità, dopo essere stati accolti nei Siti Storici dei Grimaldi di Monaco”.

Tanti i ringraziamenti del primo cittadino cerrettese, grande appassionato anche della pallapugno: “Ringraziamo in modo particolare il dottor Andrea Carnino, che è stato l’ispiratore dell’iniziativa e che ha delegato Silvana ed Alessandro per tutti gli aspetti tecnici di organizzazione della sfilata, che ha visto tutta la comunità del paese in qualche modo coinvolta e partecipe per la preparazione e la riuscita della sfilata stessa, con la partecipazione di 120 cerrettesi in costume. Ai quali, grazie a Carnino, si sono aggiunti i numerosi figuranti dei seguenti gruppi storici: ”Borgo Vecchio” di Avigliana, i “Signori di Rivalba” di Castelnuovo Don Bosco, i “Marchesi Paleologi “ di Chivasso, l’Associazione Culturale Corte Fieschi Casella di Vallescrivia” di Genova, il gruppo “Bernardo di Baden” di Moncalieri ed i “Signori del Medioevo” da Torino. Tutti presentati dall’attore Ettore Belmondo”.

Alla manifestazione ha partecipato anche il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio: “Siamo grati al governatore Alberto Cirio, che ha voluto essere presente insieme al vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, al vicepresidente della Provincia Massimo Antoniotti , al presidente del Gal Massimo Gula, a Carla Revello e Mario Canova della Fondazione CRC, che ci dà sempre una mano, e a tutti i sindaci e i loro rappresentanti, provenienti dal Piemonte e dalla Liguria”.

La manifestazione avrà sicuramente un seguito, che ancora il sindaco Borgna non vuole svelare. Per il momento rimane il compiacimento della riuscita dell’evento: “Ringrazio ancora di cuore, a nome mio e dei consiglieri comunali di Cerretto, gli amici del Coro e della Pro Loco di Cerretto: i primi per aver reso la messa particolarmente solenne ed i secondi per il memorabile pranzo finale. E infine, insieme a tutti i giornalisti e fotografi presenti, diciamo grazie al grande nostro amico regista Andrea Icardi , allegando un piccolo frame del meraviglioso video che ha realizzato e che divulgheremo per far conoscere il nostro bel paese”.

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