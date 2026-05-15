“COeSI, ad Alba un modello innovativo per l’inclusione con il Liceo Artistico ‘P. Gallizio’”

Si è svolto venerdì 8 maggio ad Alba, presso la Sala Beppe Fenoglio nel Cortile della Maddalena, il primo incontro promosso in provincia di Cuneo dedicato al progetto “COeSI – COprogettarE Scuole Inclusive”, iniziativa finalizzata alla promozione di nuovi modelli di inclusione scolastica e partecipazione educativa.

L’evento, promosso dal Liceo Artistico “P. Gallizio” dell’IIS Govone di Alba, ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione tra istituzioni scolastiche, enti territoriali, professionisti del settore educativo e sociosanitario, famiglie e amministrazioni locali.

All’incontro hanno preso parte dirigenti scolastici, docenti, genitori e figure esperte appartenenti anche agli Istituti Comprensivi dei comuni limitrofi interessati al progetto, con l’obiettivo di costruire una rete territoriale sempre più attenta ai temi dell’inclusione. L’incontro, moderato dal Dirigente Scolastico Roberto Buongarzone e dalla Dott.ssa Elena Moglia, ha posto al centro il concetto di inclusione come pratica educativa quotidiana e come valore condiviso, capace di trasformare il contesto scolastico in uno spazio di partecipazione, crescita e valorizzazione delle differenze.

Il progetto “COESI – COprogettarE Scuole Inclusive” nasce infatti con l’obiettivo di tradurre concretamente il cambiamento di paradigma introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che interpreta la disabilità come il risultato dell’interazione tra la persona e il contesto in cui vive. In questa prospettiva, il progetto propone un modello innovativo di educativa scolastica specialistica che supera l’approccio centrato esclusivamente sul singolo studente, per orientarsi invece al contesto classe nel suo complesso, intervenendo sulle dinamiche relazionali, organizzative e partecipative del gruppo.

Elemento centrale del percorso è la metodologia della co-progettazione, che coinvolge in maniera integrata docenti curricolari, docenti di sostegno, educatori e cooperative sociali, promuovendo una reale corresponsabilità educativa tra scuola, famiglie, enti pubblici e Terzo Settore.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti la Dott.ssa Elisa Colombi, Direttore della SC NPI dell’ASL CN2, il Dott. Marco Bertoluzzo, Direttore del Consorzio SESALER, e la Sig.ra Orsola Bonino, Garante per la disabilità del Comune di Alba, offrendo riflessioni e contributi sul valore della costruzione di contesti scolastici inclusivi e accessibili. Successivamente sono intervenute la Dott.ssa Giulia Guglielmini, Presidente della Fondazione per la Scuola, e la Dott.ssa Luisa Pennisi, Responsabile dell’Ufficio Diritto allo Studio della Città Metropolitana di Torino, che hanno presentato il progetto COESI e illustrato le modalità di sostegno e finanziamento attivate dalle amministrazioni e dagli enti coinvolti a supporto delle persone in situazione di fragilità.

Nel corso dell’evento è stato inoltre presentato il lavoro già avviato all’interno del Liceo Artistico “P. Gallizio”, con un’anticipazione delle attività sviluppate dagli studenti e dalle classi direttamente coinvolte nel progetto COESI. La presentazione è stata curata dalla Dott.ssa Francesca Innocenti, dalla Prof.ssa Sara Lioia e dalla Dott.ssa Helena Cugnasco dell’IIS Govone di Alba – Liceo Artistico “P. Gallizio”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso promosso dalla Città Metropolitana di Torino – Direzione Istruzione e Sviluppo Sociale, in collaborazione con il Centro Studi per i Diritti e la Vita Indipendente (Di-VI) dell’Università degli Studi di Torino e con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, finalizzato al ripensamento dei servizi rivolti alle persone con disabilità secondo una prospettiva centrata sul progetto di vita, sui contesti educativi e sulla piena partecipazione della persona all’interno della comunità scolastica e sociale.

Nel corso dell’evento è emersa con forza una visione condivisa dell’inclusione come valore fondante della comunità scolastica e sociale: includere significa riconoscere, accogliere e valorizzare ogni persona nella propria unicità, superando differenze e barriere per costruire contesti in cui ciascuno possa sentirsi parte attiva della comunità. L’inclusione diventa così un’esperienza di unione, partecipazione e crescita condivisa, capace di trasformare la scuola in uno spazio aperto, accogliente e generativo di opportunità.

L’incontro ha inoltre rappresentato il primo appuntamento del percorso “InRete”, dedicato alla condivisione di percorsi accessibili e buone pratiche, con l’obiettivo di promuovere il dialogo e la collaborazione tra scuole, enti, professionisti e realtà territoriali impegnate nella costruzione di ambienti educativi sempre più inclusivi, partecipativi e accessibili.

Il momento di confronto ha favorito l’apertura di nuove prospettive di collaborazione e sinergia sul territorio della Provincia di Cuneo e con il Comune di Alba, anche grazie all’interesse e alla vicinanza della Fondazione CRC nei confronti di progettualità innovative orientate all’inclusione e alla valorizzazione delle fragilità.

Le attività del progetto COESI proseguiranno nei prossimi mesi con la volontà di ampliare ulteriormente la rete territoriale, condividere linee guida e sviluppare processi di valorizzazione orientati alla pratica concreta dell’inclusione, creando spazi educativi in cui la didattica possa diventare strumento di scoperta, innovazione e partecipazione attiva per tutti gli studenti