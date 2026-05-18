Crissolo, venerdì prossimo riapre la strada tra Pian della Regina e Pian del Re

SP 234 Crissolo – Pian del Re: riapertura al traffico dal 22 maggio
La Provincia di Cuneo ha disposto la riapertura al transito della Strada Provinciale 234 nel tratto compreso tra Pian della Regina e Pian del Re, nel territorio di Crissolo.
La riapertura scatterà dalle ore 12 di venerdì 22 maggio 2026 e riguarda il tratto dal km 5+200 al km 8+800. Contestualmente viene revocata l’ordinanza di chiusura n. 811 del 6 novembre 2025, emanata per la stagione invernale.
La strada risulta ora sgombra da neve e detriti accumulati durante l’inverno ed è nuovamente percorribile dai veicoli.
Restano in vigore le precedenti limitazioni di velocità già previste dalle ordinanze provinciali del 2020, con limite fissato a 30 chilometri orari lungo il tratto Crissolo – Pian del Re.
Prima della riapertura, si procederà alla rimozione della segnaletica e delle barriere installate in occasione della lunga chiusura invernale.