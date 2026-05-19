Cuneo, al Toselli arriva “Sogno” per chiudere Interscambi Coreografici

La Fondazione Egri – Centro di Rilevante Interesse per la Danza conclude la stagione Interscambi Coreografici Cuneo 2025-26 con un nuovo appuntamento dedicato alla danza contemporanea. Venerdì 29 maggio 2026 alle 21, il Teatro Toselli di Cuneo ospiterà “Sogno” della compagnia Twain Physical Theatre.

Lo spettacolo è liberamente tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare, una delle commedie più celebri e magiche del teatro classico. Al centro della narrazione ci sono avventure amorose, sentimentalismo, burle e inganni fiabeschi, in un intreccio che unisce folklore e letteratura, con la trama che si complica attraverso l’equivoco d’amore.

Tra atmosfere sospese e slittamenti percettivi, “Sogno” affronta il tema dell’amore come forza capace di modificare lo sguardo sulla realtà. La creazione scenica porta il pubblico a interrogarsi sul confine tra sogno e visione, e sul potere dell’amore e dell’immaginazione di trasformare ciò che appare reale. Ne nasce un percorso poetico ed emotivo, fatto di immagini e suggestioni che richiamano la dimensione più profonda e irrazionale dell’esperienza umana.

Lo spettacolo sarà preceduto dal consueto appuntamento con “Professione Spettatore”, in programma al Rondò dei Talenti giovedì 21 maggio alle 18. L’incontro offrirà un momento di dialogo con il pubblico per raccogliere impressioni e feedback sul percorso condiviso durante l’anno, oltre a presentare in anteprima gli appuntamenti estivi e la stagione 2026/2027.

Con “Sogno” si chiude così il ricco cartellone di Interscambi Coreografici Cuneo per la stagione 2025-26, progetto a cura della Fondazione Egri nell’ambito di IPUNTIDANZA, il network di produzione e programmazione che da anni porta sul territorio piemontese alcune tra le esperienze più significative della danza contemporanea nazionale e internazionale.

La biglietteria prevede il costo di 20 euro per l’intero, 15 euro per under 14 e over 65, 12 euro per le scuole di danza e 10 euro per gli universitari. Sono previste riduzioni anche per i possessori di Tessera FAI e di Abbonamento Musei. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a biglietteria@egridanza.com o contattare il numero 366 4308040, anche via WhatsApp.