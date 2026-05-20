A Vicoforte un incontro pubblico sulla gestione della raccolta differenziata

A Vicoforte l’attenzione sulla corretta gestione della raccolta differenziata non viene mai meno e l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con ACEM e la Proteo Ambiente, ha organizzato un nuovo incontro con i cittadini.

Il servizio attuale è impostato, ormai da anni, con la modalità “porta a porta” che sta ottenendo buoni risultati, ma non viene meno la necessità di ricordare sempre, a tutti e soprattutto ai nuovi residenti, che occorre perseverare.

Nell’incontro che si terrà lunedì 25 maggio alle ore 20,30 nella sala polivalente in Via al Santuario presso gli edifici scolastici, sarà posta specifica attenzione al “compostaggio”, metodo che consente di ridurre la quantità di rifiuti e di far risparmiare soprattutto i cittadini che lo utilizzano.

"L’importanza della raccolta differenziata è ormai evidente sia per rispettare l’ambiente e sia per contenere i costi complessivi di trattamento e smaltimento dei rifiuti. Il metodo “porta a porta” è sicuramente efficace se ciascuno rispetta le regole di differenziazione - afferma il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Ricordo comunque che per alcuni rifiuti, esempio la raccolta degli ingombranti, occorre chiedere l’apposito servizio domiciliare telefonando al numero verde 800.300.524 indicato sul calendario della raccolta; inoltre è sempre possibile conferire nei centri di raccolta consortili e per i Vicesi i più vicini sono a Mondovì, San Michele Mondovì e Monastero Vasco".