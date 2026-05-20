Lesegno, al via il Palio dei Rioni: iniziata la settima edizione

È ufficialmente iniziato, lo scorso sabato pomeriggio, il Palio dei Rioni di Lesegno, uno degli appuntamenti più attesi, che vede sfidarsi i rioni di Centro, Periferia, Prata e Borio per la conquista del titolo, attualmente detenuto dal Centro.

Il Palio è stato riconsegnato al Comune proprio dal rione vincitore dell’ultima edizione, segnando simbolicamente l’apertura della nuova competizione che si svilupperà nel corso dei prossimi giorni.

A parlare è il sindaco Emanuele Rizzo, che ha aperto ufficialmente la manifestazione con un intervento rivolto a organizzatori, volontari, partecipanti e cittadini: "Un appuntamento che rappresenta una tradizione importante per il nostro paese e un’occasione speciale per ritrovarci come comunità".

Nel suo discorso, il primo cittadino ha voluto ringraziare tutti coloro che rendono possibile l’evento, con un pensiero particolare agli organizzatori Giulia Tarò, Erika Uberti, Chiara Martini e Rebab Naoua, oltre ai volontari, alle associazioni e ai rioni coinvolti.

Il sindaco ha inoltre ricordato le difficoltà degli ultimi anni, segnati dallo stop imposto dalla pandemia, sottolineando come la manifestazione abbia saputo ripartire gradualmente fino a tornare oggi a essere un punto di riferimento per la comunità.

Tra le novità di questa edizione figura anche l’iniziativa “Spazzamondo”, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, inserita tra le prove valide per l’assegnazione dei punteggi ai rioni. Un momento dedicato al senso civico e alla cura del territorio, che si svolgerà sabato 23 maggio.

"Prendersi cura del proprio territorio significa voler bene alla propria comunità – ha sottolineato il sindaco – ed è bello che il Palio riesca a trasmettere anche questo messaggio".

Le competizioni proseguiranno per tutta la settimana, con il momento più atteso della “caccia” previsto per mercoledì. La chiusura del Palio avverrà domenica con un momento conviviale aperto a tutti i rioni, organizzato in collaborazione con associazioni e volontari del paese.