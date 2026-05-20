Studenti braidesi sul gradino più alto del podio alle “Olimpiadi della Cultura e del Talento”

La Giunta comunale si è congratulata con la squadra dei “Bright’s” composta dagli alunni del liceo “Giolitti Gandino” di Bra Andrea Borrelli, Niccolò Bernocco, Carolina Fortunato, Pietro Del Sorbo, Pietro Racca e Giulia Vajra, che hanno conquistato il gradino più alto del podio nell’ultima edizione delle Olimpiadi della Cultura e del Talento.

Gli studenti sono stati accolti nella sala consigliare “Achille Carando” insieme anche agli alunni che hanno fatto parte della squadra dei Batussi (composta da Francesca Sordo, Eleonora Maiocco, Giorgio Murettino, Daniele Morra, Massimo Bernabei, Andrea Abou Mrad), che hanno conseguito un ottimo piazzamento in virtù della loro giovane età rispetto agli altri concorrenti. Plauso anche alla professoressa Annalisa Rossi che da anni segue la partecipazione del liceo alla competizione.

“E’ un grande orgoglio per la nostra città - ha commentato il sindaco Gianni Fogliato – vedere raggiungere un risultato così importante. Ma soprattutto è sinonimo di grande impegno e sintomo di una creatività ecellente adeguatamente valorizzata dalla scuola cosa che ci rende oltremodo onorati”.