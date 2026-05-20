Roburent celebra la Costituzione: onorificenze e ricordo dei Caduti nella cerimonia del 2 giugno

In occasione della Festa della Repubblica e dell'80° anniversario della Costituzione italiana, Roburent conferirà due cittadinanze onorarie a chi, attraverso il proprio lavoro e servizio, si è speso per il paese.

Come già stabilito dalla deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 24 marzo scorso (leggi qui), il sindaco Emiliano Negro aveva incaricato il vicesindaco Paolo Gamba di approfondire alcune iniziative sociali proposte dal consigliere comunale Romolo Garavagno.

Da tale confronto è nata la decisione di conferire pubblicamente la cittadinanza onoraria al medico di base in pensione Giorgio Formaggini e al docente del Politecnico, Teresio Sordo.





Il dottor Formaggini sarà premiato per la grande umanità e la costante attenzione dimostrata verso i propri pazienti, seguiti con elevata preparazione clinica. Al professor Sordo viene invece riconosciuto il sostegno offerto a numerose iniziative comunali durante il suo incarico dirigenziale nella Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Nel corso della cerimonia, in programma il 2 giugno prossimo, alle ore 16,30, verrà inoltre consegnato un attestato di ammirazione alla capitana Francesca Borelli, comandante della Compagnia Carabinieri di Mondovì, per la brillante operazione contro lo spaccio di droga che aveva coinvolto anche il territorio roburentese.

Un momento particolarmente significativo sarà dedicato alla memoria dei Caduti dell’ultima guerra mondiale, dei reduci e dei partigiani che affrontarono il drammatico periodo della Lotta di Liberazione, contribuendo al riconoscimento della Medaglia al Valor Civile conferita al Comune di Roburent.

Saranno ricordati e omaggiati i seguenti cittadini roburentesi: Luigi Belfiore, Alessandro Nasi, Gesualdo Negro, Silvio Negro, Sergio Roatis, Severino Salvatico, Attilio Sasso, Ernesto Sasso, Valentino Negro, Erminio Vallepiano, Agostino Rinverdi Canova, Giovanni Briatore, Giacomo Briatore, Pietro Briatore, Federico Galliano, Giovanni Galliano, Pietro Giaccone, Vincenzo Secondino Giusta, Germano Negro, Paolo Negro, Attilio Prucca, Carlo Roà, Armando Robaldo, Rinaldo Robaldo, Ernesto Turris, Gaudenzio Caramello, Federico Vittorio Galliano, Achille e Franco Galliano, Felice Garavagno, Arturo Roà, Giuseppe Galliano, Giovanni Durello, Giorgio Galliano, Epifanio Galliano, Oreste Galliano, Venanzio Galliano, Dario Ferrua, Andrea Sasso, Giuseppe Albis, Giovanni Battista Manera e Mario Ferreri.

Per la frazione di Pra saranno ricordati Sebastiano Barberis, Giovanni Barberis, Luigi Caramello, Giovanni Battista Castagnino, Giovanni Roà, Gerolamo Roà, Luigi Roà e Pietro Roà.

Per San Giacomo saranno invece commemorati Paolo Canavese e Lorenzo Manera.

L’invito del sindaco è rivolto in particolare ai parenti dei cittadini ricordati, soprattutto di coloro che risultano oggi più difficilmente rintracciabili, affinché possano partecipare alla cerimonia del 2 giugno presso il municipio, comunicando cortesemente la propria adesione al Comune o a un amministratore comunale.