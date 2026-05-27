Fossano dice basta ai mozziconi: mobilitazione con Plastic Free il 6 giugno

“Il pianeta non è un posacenere”. Con questo messaggio chiaro Fossano aderisce alla mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta. L’appuntamento è per sabato 6 giugno 2026, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente e della Giornata degli Oceani, con ritrovo alle 10 in piazza Vittorio Veneto.

L’iniziativa, aperta a tutti, punta a richiamare l’attenzione su un problema spesso sottovalutato ma dalle conseguenze rilevanti. In Italia ogni anno vengono consumate oltre 70 miliardi di sigarette e una parte consistente dei filtri viene dispersa nell’ambiente. Un singolo mozzicone può contaminare fino a 500 litri d’acqua, rilasciando sostanze tossiche nocive per ecosistemi terrestri e marini.

I filtri delle sigarette, realizzati in acetato di cellulosa, sono a tutti gli effetti plastica: possono impiegare oltre dieci anni per degradarsi e, una volta dispersi, rischiano di entrare nella catena alimentare, con effetti dannosi sulla fauna.

A Fossano l’evento sarà coordinato dalla referente Erika Ambrogio e avrà una durata di circa due ore. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione preventiva tramite il sito di Plastic Free per motivi organizzativi e assicurativi. Per i minori è necessaria la liberatoria firmata.

Ai partecipanti si consiglia di presentarsi con guanti e abbigliamento comodo, pronti a contribuire concretamente alla pulizia e alla tutela del territorio.

L’iniziativa vuole essere non solo un momento operativo, ma anche un’occasione di sensibilizzazione collettiva. Un gesto semplice, come raccogliere un mozzicone, può diventare il simbolo di un cambiamento culturale più ampio, capace di incidere sulle abitudini quotidiane e sulla cura degli spazi comuni.