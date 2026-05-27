Borgo San Dalmazzo, “Le meraviglie della ferrovia delle meraviglie” in scena al CuniFer

Borgo San Dalmazzo si prepara a celebrare uno dei simboli più affascinanti del territorio con l’evento “Le meraviglie della ferrovia delle meraviglie”, promosso dal Circolo Cuneese Fermodellisti e Feramatori CuniFer con il patrocinio della Città di Borgo San Dalmazzo.

L’iniziativa, dedicata alla storica ferrovia Cuneo-Nizza e al suo straordinario valore paesaggistico e ferroviario, si articolerà in due serate. La prima parte è in programma sabato 6 giugno, mentre la seconda si svolgerà sabato 20 giugno, sempre con inizio alle 17 e conclusione alle 18.30.

L’appuntamento proporrà filmati realizzati da Daniela Calcagno e Claudio Dutto, pensati per accompagnare il pubblico in un viaggio visivo lungo una delle linee ferroviarie più suggestive delle Alpi. A rendere ancora più coinvolgente la proposta ci sarà anche l’apertura al pubblico della sede sociale con il plastico funzionante della Cuneo-Nizza, visitabile dalle 15 alle 17.

L’evento si terrà in via Roma 8, nei locali dell’ex Mulino Gione, con ingresso libero. Un’occasione per appassionati, famiglie e curiosi di riscoprire, attraverso immagini e modellismo, la bellezza di una ferrovia che continua ad affascinare il territorio e non solo.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo cunifer@libero.it oppure consultare la pagina Facebook Cunifer - Circolo Cuneese Fermodellisti e Feramatori.