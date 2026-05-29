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Viabilità | 29 maggio 2026, 12:03

Bra: modifiche temporanee alla viabilità in vicolo Piroletto

A partire da giovedì 4 giugno prenderanno avvio i lavori di ripristino del manto stradale

Bra: modifiche temporanee alla viabilità in vicolo Piroletto

A partire da giovedì 4 giugno prenderanno avvio, a Bra, i lavori di ripristino del manto stradale di vicolo Piroletto a seguito dell’intervento di regimazione delle acque meteoriche avvenuto nelle settimane scorse. 

I lavori consisteranno nel rifacimento completo della sede stradale in porfido, nel tratto compreso tra civico 2 e civico 10, oltre al ripristino del marciapiede in lastre di porfido per tutta la sua lunghezza.

Per consentire l’intervento viene disposto un divieto di transito lungo la via dal 4 giugno fino alla conclusione dei lavori, stimata in circa 60 giorni. I residenti e i domiciliati in vicolo Piroletto, i mezzi di soccorso, i mezzi delle Forze di Polizia, i mezzi delle raccolta rifiuti STR, potranno raggiungere le abitazioni private transitando nella proprietà della clinica Città di Bra.

cs

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