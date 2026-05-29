Bra: modifiche temporanee alla viabilità in vicolo Piroletto

A partire da giovedì 4 giugno prenderanno avvio, a Bra, i lavori di ripristino del manto stradale di vicolo Piroletto a seguito dell’intervento di regimazione delle acque meteoriche avvenuto nelle settimane scorse.
I lavori consisteranno nel rifacimento completo della sede stradale in porfido, nel tratto compreso tra civico 2 e civico 10, oltre al ripristino del marciapiede in lastre di porfido per tutta la sua lunghezza.
Per consentire l’intervento viene disposto un divieto di transito lungo la via dal 4 giugno fino alla conclusione dei lavori, stimata in circa 60 giorni. I residenti e i domiciliati in vicolo Piroletto, i mezzi di soccorso, i mezzi delle Forze di Polizia, i mezzi delle raccolta rifiuti STR, potranno raggiungere le abitazioni private transitando nella proprietà della clinica Città di Bra.