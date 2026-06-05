Dronero celebra la tradizione con la Fiera degli Acciugai coinvolgendo le Opere Pie Droneresi

Dronero si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'anno. Sabato 6 e domenica 7 giugno la città della Valle Maira ospiterà la Fiera degli Acciugai, manifestazione che racconta una storia antica fatta di tradizioni, commercio, cultura occitana e legame con il territorio.

Il piccolo comune di circa 7.000 abitanti, situato nel cuore della Valle Maira, diventerà per due giorni un grande spazio di incontro dove residenti e visitatori potranno vivere un'esperienza che unisce memoria, sapori, musica e intrattenimento per tutte le età.

Tra le iniziative collaterali, particolare attenzione sarà dedicata alle attività organizzate presso le Opere Pie Droneresi. Sabato 6 giugno, all'interno del giardino della struttura, prenderà vita una vera e propria "fiera nella fiera", con musica, animali, giochi e momenti di aggregazione pensati per coinvolgere tutta la famiglia.

La giornata inizierà con musica dal vivo, concerti di musica occitana e momenti dedicati alla cultura, come l'annullo filatelico del progetto "La Valanga Nera - Il mito della scrittura", promosso da Mamo Foundation Educational con il sostegno della Fondazione CRC. Nel corso della giornata non mancheranno attività di pet therapy, grazie alla collaborazione tra l'associazione Il Nido delle Uova e l'Associazione Allevatori Cavalli di Merens APS.

Il programma pomeridiano proporrà ancora musica, spettacoli e animazione, con il passaggio della Banda Musicale San Luigi, esibizioni dal vivo, momenti dedicati agli ospiti della struttura e il concerto finale del Girotondo di Voci, che chiuderà la giornata di festa.

Per tutta la durata dell'evento saranno inoltre presenti il Ludobus con giochi in legno, dimostrazioni dedicate agli antichi mestieri, attività con gli animali, il gelataio in bicicletta e numerose occasioni di incontro e socializzazione.

La Fiera degli Acciugai rappresenta molto più di una semplice manifestazione gastronomica. È un viaggio nelle radici di un territorio che ha saputo conservare la propria identità attraverso i secoli, valorizzando la figura degli acciugai, commercianti itineranti che hanno contribuito a scrivere una pagina importante della storia delle vallate cuneesi.