Sanità nel Cebano-Monregalese, il Comitato CO.Di.CE. sostiene l’appello dei sindaci per gli ospedali di Mondovì e Ceva

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

apprendiamo con soddisfazione la notizia del documento presentato da tutti i Sindaci del Distretto sanitario cebano-monregalese per esprimere preoccupazione circa la situazione degli Ospedali di Mondovì e Ceva.

Condividiamo lo spirito unitario dell’iniziativa, che vede gli amministratori locali mobilitarsi in prima persona sulle medesime tematiche che anche noi abbiamo segnalato già da diverso tempo.

Il documento prende le mosse dall’art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute della cittadinanza e poi mette in evidenza le dimensioni della questione: un bacino di utenza di circa 90.000 persone, residenti in un territorio vasto e caratterizzato da una viabilità non sempre agevole.

Due i punti salienti del documento: il netto rifiuto di ogni ipotesi di ridimensionamento dei servizi e delle specialità attualmente presenti negli Ospedali di Mondovì e Ceva e la richiesta di maggior confronto coi vertici dell’azienda sanitaria locale.

Ma certamente significativi anche i riferimenti alla rimodulazione del servizio del 118 ed allo stato di attivazione dei servizi delle Case e dell’Ospedale di Comunità.

Si tratta, a nostro avviso, della conferma della fondatezza delle nostre preoccupazioni, che dunque nascono dall’osservazione dello stato di fatto delle cose e non hanno mai avuto una natura strumentale.

Ci associamo dunque alle richieste formulate da tutti gli amministratori locali del territorio, ricordando in questa sede anche la necessità di dare al più presto attuazione alla parte del protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria relativa alla gestione delle emergenze.

Come abbiamo sempre detto, e come stiamo facendo, continueremo a vigilare sulla questione sanitaria e a tenervi aggiornati.

Comitato CO.Di.CE.