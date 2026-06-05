Liste d'attesa, la ricetta di Riboldi: “Lavoriamo a quadranti creando delle strutture ad acta” [VIDEO]

Si è tornati a parlare di liste d'attesa nell'ambito degli impegni che ieri, giovedì 4 giugno, hanno portato in provincia di Cuneo l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.



L'esponente della giunta Cirio ha illustrato un nuovo approccio che la Regione intende adottare per meglio gestire questo doloro capitolo della sanità locale.



L'idea è di superare gli elenchi di ogni singola Asl e procedere nello smaltimento per quadranti, frazionando il Piemonte in 5 macro aree: Torino Città Metropolitana, Sud-Est, Sud-Ovest, Nord-Est e Nord-Ovest.



“Adesso iniziamo un nuovo lavoro – ha detto Riboldi - che si concentra sulle prestazioni con il maggior arretrato, che sono una piccola percentuale sul totale, ma che risaltano molto per chi ne ha bisogno. Lavoriamo a quadranti creando delle strutture ad acta che possano risolvere con più rapidità il problema dell'attesa”.

L'INTERVENTO DELL'ASSESSORE REGIONALE [VIDEO]

In questo modo le agende di strutture pubbliche e private vengono condivise per una presa in carico delle richieste che tenga conto del territorio di residenza dei pazienti.

L'assessore ha inoltre ribadito come siano già state adottate diverse strategie per la riduzione delle liste d'attesa a partire dall'ampliamento dell'orario per le prestazioni aggiuntive nei fine settimana e la sera per quelle urgenti.

“Con l'apertura degli ospedali alla sera, il sabato e la domenica siamo riusciti ad arrivare ai livelli pre Covid – precisa Riboldi -, sfondando il muro delle 2 milioni e 200 mila prestazioni, che non erano mai state eseguite prima”.