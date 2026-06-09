Provincia di Cuneo, medaglie ai dipendenti in pensione

Un pomeriggio dedicato alla memoria, alla gratitudine e al valore del servizio pubblico ha animato ieri, lunedì 8 giugno, il cortile interno della Provincia di Cuneo, dove si è svolta la cerimonia di conferimento delle medaglie commemorative ai dipendenti dell’Ente andati in pensione.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione provinciale, ha voluto rendere omaggio a chi, nel corso degli anni, ha contribuito con impegno, dedizione e senso del dovere al buon funzionamento dell’ente e alla crescita della comunità locale. Dei 74 pensionati invitati , hanno partecipato all’evento circa cinquanta persone.

La cerimonia si è aperta con un momento di grande commozione, durante il quale le medaglie commemorative dedicate a tre dipendenti scomparsi – Beltrando Daniele, Fanti Gianfrancesco e Garelli Fabio – sono state consegnate ai loro familiari, in un clima di partecipazione e raccoglimento condiviso da tutti i presenti.

Alla consegna delle medaglie hanno preso parte il presidente della Provincia Luca Robaldo, il vicepresidente Massimo Antoniotti, il già presidente Giovanni Quaglia e il già commissario straordinario e vicepresidente Giuseppe Rossetto, che hanno premiato personalmente i pensionati presenti.

Nell’introdurre la cerimonia, il presidente Robaldo ha sottolineato come i dipendenti della Provincia rappresentino un patrimonio fondamentale per l’Ente, per le competenze maturate nel tempo, la dedizione dimostrata e l’attenzione costante al territorio e alle sue comunità. Nel corso del suo intervento, il presidente ha inoltre portato i saluti del già presidente della Provincia Raffaele Costa e ha dato lettura dei messaggi di saluto inviati da Gianna Gancia e Federico Borgna, impossibilitati a partecipare ma desiderosi di far giungere la propria vicinanza e gratitudine ai colleghi in quiescenza. I temi richiamati sono stati ripresi anche dagli altri rappresentanti istituzionali intervenuti, che hanno evidenziato il contributo determinante del personale provinciale nel garantire stabilità amministrativa, qualità dei servizi e trasmissione di competenze e valori che costituiscono la base dell’identità e dell’autorevolezza dell’ente.

La consegna delle medaglie ha rappresentato un gesto concreto di riconoscenza e un’occasione per ringraziare chi ha dedicato una parte significativa della propria vita professionale al servizio delle istituzioni e dei cittadini.