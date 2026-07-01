Francesca Michielin in concerto a Paesana per Suoni dal Monviso

PAESANA Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti clou del Festival Suoni dal Monviso, ovvero il concerto di Francesca Michielin, che si esibirà domenica 5 luglio (ore 15.30) in borgata Losasse (sotto la frazione di Agliasco) a Paesana, nella stessa stupenda arena che 2 anni fa ospitò Diodato.

E sono proprio le parole di questa grande artista, considerata tra le migliori interpreti del pop italiano attuale, a diventare il miglior biglietto da visita per il concerto, inserito all’interno del tour “Strega comanda”: «Il 5 di luglio suonerò alle Losasse di Paesana, per Suoni dal Monviso. Non vedo l’ora che tutti possano conoscere da vicino Magia Bianca, il mio nuovo album, e l’idea di portarlo in Piemonte, luogo di masche e tradizioni magiche, mi riempie di gioia. Paesana: prepara bacchette e cappelli a punta ché ci sarà da cantare, ballare e fare magie insieme!»

La Michielin si presenterà in trio per regalare i suoi ultimi lavori, in particolare l’EP “Anime”, e i successi che l’hanno resa celebre: Distratto, L’amore esiste, Nessun grado di separazione (canzone con la quale si è classificata al 2° posto al Festival di Sanremo nel 2016), Un cuore in due, Chiamami per nome (2ª a Sanremo 2021) e Fango in Paradiso (presentato a Sanremo 2025).

Ticket (settore unico - posti a sedere su prato) esclusivamente sul circuito Ticketone; ticket omaggio per bambini fino a 5 anni compiuti, necessaria la prenotazione compilando l’apposito modulo presente sul sito del festival; ticket omaggio per disabili, necessaria la prenotazione tramite mail a info@suonidalmonviso.it .

Per preservare l’unicità e l’incontaminata bellezza della location del concerto, l’area del concerto – un'autentica Terrazza sul Monviso – sarà raggiungibile esclusivamente da Paesana, dopo aver lasciato il proprio mezzo in appositi parcheggi gratuiti ubicati nel concentrico.

Dal parcheggio (indicati con apposita segnaletica stradale) sarà poi possibile procedere:

a piedi, con un percorso accuratamente segnalato (2.2 km; +300 m di dislivello) di 45 minuti, passando per paesaggi boscosi.

con il servizio navetta previa prenotazione obbligatoria al link presente sul sito www.suonidalmonviso.it

con l’e-bike, la proposta è targata “Valle Po E-Bikes” e prevede: partenza collettiva (in mtb) da Paesana alle ore 10.30 per chi vuole fare un tour di gruppo con guida fino a Pian dei Lupi (per poi ridiscendere al concerto); il tour è adatto a mountain-bike elettriche e muscolari. Partenza autonoma per chi desidera solo noleggiare l’e-bike (a prezzo convenzionato). Il percorso prevede la salita attraversando le borgate Ghisola e Cianlungo con arrivo alle Losasse. Per info e prenotazioni: vallepoebikes@gmail.com ; tel. 371 5398670.