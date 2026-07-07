Ana Monviso: per i 65 anni di vita un grande concerto di fanfare alpine

In occasione dei 65 anni di fondazione della sezione Ana Monviso a Saluzzo, sabato 11 luglio, si festeggerà l’evento con il grande Raduno di Fanfare Alpine.

Si tratta di un vero e proprio momento di festa che vuol legare musica, senso di appartenenza, orgoglio alpino e coinvolgere la cittadinanza.

Il concerto con un programma dedicato ai canti e alle marce tradizionali del Corpo delle penne nere, animato da caroselli tra i gruppi bandistici, si svolgerà dalle 21 sotto l’ala di ferro di piazza Cavour ( ad ingresso libero) ma le fanfare raggiungeranno in sfilata l’area della esibizione, partendo da corso Italia. Sono attese la storica Montenero dell’Ana di Torino e la Filarmonica morettese, che è la fanfara ufficiale della Monviso.

"Nel novembre del 1961 nasceva l’Ana a Saluzzo - ricorda il presidente Enzo Desco- ed è stato un momento molto importante per gli alpini del Saluzzese, numerosi e legati con il cuore all’associazione. Ha dato loro autonomia, mentre prima c’era la sezione di Saluzzo affiliata al gruppo Alpini di Cuneo.

Ci auguriamo una partecipazione corale".