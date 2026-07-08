Adrenalina e spettacolo a Villafalletto: per la prima volta in Italia arriva il "Rodeo Night Show"

Per la prima volta in Italia, l’evento più adrenalinico e spettacolare del mondo western sbarca in provincia di Cuneo. Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026, l'arena del Girardi Stable ASD di Villafalletto si trasformerà nel palcoscenico del "Rodeo Night Show", un vero e proprio spettacolo mozzafiato capace di coinvolgere e travolgere il pubblico ben oltre le competizioni in programma.

L'evento, organizzato dal Girardi Stable ASD in stretta collaborazione con il celebre White Ranch di Fiano Romano (Roma), si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti del brivido e della cultura d'oltreoceano. Il ricco programma prevede una prestigiosa tappa del Campionato Europeo e Italiano di Bull Riding, due entusiasmanti "go" di Barrel Racing e altrettanti di Pole Bending, oltre a gara di Breakaway, caroselli ed esibizioni equestri.

Bull Riding: la sfida estrema degli 8 secondi

Il momento clou della manifestazione sarà senza dubbio la tappa del Campionato Europeo e Italiano di Bull Riding. Si tratta della disciplina più pericolosa e spettacolare del rodeo, dove il coraggio degli atleti viene spinto oltre ogni limite attraverso quattro fasi cruciali:

L'Attesa: Il cowboy si posiziona sopra un toro infuriato e scalpitante, racchiuso nel ristretto recinto di partenza (chute). Per assicurarsi all'animale, si affida esclusivamente a una corda piatta avvolta attorno al palmo della mano, rigorosamente senza sella.

L'Esplosione: Al cenno del cavaliere, il cancello si spalanca. Il toro esplode nell'arena saltando, scalciando e compiendo brusche torsioni nel tentativo furioso di disarcionare l'atleta.

La Sfida: L'obiettivo è resistere in groppa per otto secondi. Un tempo apparentemente breve ma che, nel caos della polvere e del movimento incontrollato, si trasforma in un'eternità che richiede forza, equilibrio millimetrico e puro istinto.

La Fuga: Se il cowboy viene disarcionato prima del tempo, entrano in azione i "bullfighters" (i professionisti della protezione, noti come i pagliacci da rodeo), il cui compito vitale è distrarre l'animale per permettere all'atleta di mettersi in salvo. Un concentrato di energia grezza e brivido allo stato puro.

Velocità e precisione: Barrel Racing e Pole Bending

Spazio poi alle discipline della monta americana regolate dal cronometro, dove l'agilità e la perfetta simbiosi tra cavallo e cavaliere fanno la differenza.

Il Barrel Racing vedrà i binomi sfrecciare a tutta velocità all'interno dell'arena attorno a tre barili posizionati a triangolo. Non è solo questione di correre in rettilineo: la vera tecnica sta nel saper stringere al massimo le curve attorno ai barili senza rovesciarli, azione che comporterebbe la squalifica immediata. Vince chi fa registrare il tempo più basso.

Il Pole Bending testerà invece la destrezza nei cosiddetti speed events. Il percorso prevede sei paletti allineati in linea retta: il cavaliere parte al galoppo parallelamente ai paletti fino a raggiungere la testa, esegue una spettacolare girata e poi affronta uno slalom serrato di andata e ritorno, prima di lanciarsi nella volata finale verso il traguardo.

L'esplosività del Breakaway Roping

Tra le specialità cronometrate più veloci del rodeo spicca il Breakaway, dove l'obiettivo è catturare un vitello nel minor tempo possibile muovendosi al galoppo:

The Box & The Barrier: Binomio e vitello attendono in due cabine adiacenti. Al via, il vitello scatta nell'arena con qualche metro di vantaggio, garantito da una barriera di corda che si sgancia automaticamente per regolare la partenza del cavallo.

Il lancio e il "Breakaway" (Il distacco): Il cavaliere insegue il vitello, fa roteare il lazo e compie una presa pulita esclusivamente attorno al collo (bell-collar catch). La corda non è legata alla sella ma al pomello tramite un sottile filo di nylon: quando il vitello tende la corda e il cavallo frena bruscamente, il filo si spezza (da qui il nome breakaway) liberando la vistosa bandierina bianca e fermando istantaneamente il cronometro.

Un'atmosfera western ai piedi del Monviso

Non solo competizioni: il pubblico potrà assistere a spettacolari dimostrazioni di Roping e suggestivi caroselli equestri. Al di fuori dell'arena, l'intera area sarà immersa in un'atmosfera elettrica, familiare e coinvolgente grazie all'allestimento di numerosi stand a tema e di un villaggio in stile western.

Sarà inoltre presente una grande area ristoro attiva per tutta la durata dell'evento con truck food specializzati in hamburger, panini di ogni genere, birre fresche, bibite e gelati. Un evento tutto da vedere e da vivere nella splendida cornice della pianura cuneese.

INFO UTILI E DETTAGLI EVENTO

Date dell'evento: Sabato 11 e Domenica 12 Luglio 2026

Indirizzo e Location: GIRARDI STABLE ASD – Via Monera, 40 Villafalletto (CN)

Orari degli Show:

Sabato 11 luglio: ore 21:00 (Rodeo Night Show sotto i riflettori)

Domenica 12 luglio: ore 18:00 (Rodeo Night Show pomeridiano)

Servizi: Area Street Food (Truck Food, hamburger, bevande e gelati) e mercatino con stand western.

Biglietti: È possibile acquistare i biglietti in prevendita solo online:

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