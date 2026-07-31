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Scuole e corsi | 31 luglio 2026, 14:42

Garessio, dodici nuovi operatori abilitati all'uso del DAE

Al corso hanno preso parte 12 volontari e membri di associazioni del territorio, tra cui gli operatori impegnati nelle attività di Estate Ragazzi, che sono ora anch'essi abilitati all'utilizzo del DAE

Garessio, dodici nuovi operatori abilitati all'uso del DAE

Giovedì 30 luglio, presso la sede della Croce Bianca di Garessio, si è svolto il corso per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), con il rilascio dei patentini agli operatori partecipanti.

Al corso hanno preso parte 12 volontari e membri di associazioni del territorio, tra cui gli operatori impegnati nelle attività di Estate Ragazzi, che sono ora anch'essi abilitati all'utilizzo del DAE. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Garessio e finanziata grazie al contributo della Fondazione CRC, attraverso il bando dedicato all'Estate Ragazzi.

L'Amministrazione comunale ringrazia la Fondazione CRC per il sostegno, la Croce Bianca per la disponibilità e la professionalità, e tutti i partecipanti per l'impegno dimostrato.

Il Comune annuncia inoltre che nei prossimi mesi saranno realizzati nuovi punti DAE sul territorio: con un numero crescente di defibrillatori e di operatori formati, cresce anche la capacità di prevenzione e di intervento a tutela della comunità. 

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