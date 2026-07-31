Garessio, dodici nuovi operatori abilitati all'uso del DAE

Giovedì 30 luglio, presso la sede della Croce Bianca di Garessio, si è svolto il corso per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), con il rilascio dei patentini agli operatori partecipanti.

Al corso hanno preso parte 12 volontari e membri di associazioni del territorio, tra cui gli operatori impegnati nelle attività di Estate Ragazzi, che sono ora anch'essi abilitati all'utilizzo del DAE. L'iniziativa è stata organizzata dal Comune di Garessio e finanziata grazie al contributo della Fondazione CRC, attraverso il bando dedicato all'Estate Ragazzi.

L'Amministrazione comunale ringrazia la Fondazione CRC per il sostegno, la Croce Bianca per la disponibilità e la professionalità, e tutti i partecipanti per l'impegno dimostrato.

Il Comune annuncia inoltre che nei prossimi mesi saranno realizzati nuovi punti DAE sul territorio: con un numero crescente di defibrillatori e di operatori formati, cresce anche la capacità di prevenzione e di intervento a tutela della comunità.