Nozze top secret in Provenza per il Ministro Crosetto: il sì religioso con Gaia Saponaro nel cuore della Provenza

Lontano dai palazzi della politica romana e al riparo dai riflettori, il Ministro della Difesa Guido Crosetto e Gaia Saponaro hanno pronunciato il loro "sì" religioso in una piccola chiesa di campagna nel cuore della Provenza. Un passo che arriva a undici anni di distanza dal matrimonio civile celebrato in Campidoglio e che sigilla una storia d'amore solida, nata oltre vent’anni fa.

La scelta di un evento strettamente privato si è riflessa nell'assenza totale di esponenti politici tra la cinquantina di ospiti presenti tra i banchi. Un netto cambio di registro rispetto al 2013, quando l'allora unione civile venne officiata dall'ex sindaco di Roma Ignazio Marino e vide la partecipazione dell'attuale premier Giorgia Meloni nel ruolo di testimone. In questa occasione, tuttavia, la notizia del lieto evento non era rimasta un segreto istituzionale: nei giorni precedenti, infatti, la stessa Meloni aveva condiviso il dettaglio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante un pranzo al Quirinale, accompagnato da un brindisi augurale.

Alla celebrazione francese hanno preso parte solo i familiari e gli amici più cari alla coppia, tra i quali figuravano volti del mondo dello spettacolo come l'attore e comico Enrico Brignano e la moglie, la conduttrice Flora Canto.

La cerimonia , da quanto si apprende, si è distinta per lo stile sobrio ed raffinato. Il Ministro originario di Marene ha scelto un abito in tono avorio, ed è stato accompagnato all'altare dalla madre, mentre la sposa ha indossato un classico abito bianco. Dalla relazione tra Crosetto e la Saponaro, iniziata nel 2005, sono nati due figli, che si aggiungono al primogenito Alessandro, nato nel 1997 da un precedente matrimonio del Ministro con una ex pallavolista ceca.

Particolarmente riservata riguardo alla propria vita privata, Gaia Saponaro ha un profilo di alto livello professionale ed accademico. Origini pugliesi ed ex atleta di ginnastica artistica, parla quattro lingue e vanta un solido percorso di studi caratterizzato da due lauree — una in Economia aziendale e una in International Management — completate da un master in Comunicazione d’impresa. Attualmente opera a Roma come direttrice ed esperta nel settore dell'hotellerie di lusso e del food & beverage

Niente luna di miele da sogno né pause prolungate per la coppia. A sole ventiquattro ore dallo scambio degli anelli in terra francese, Crosetto era già rientrato nella capitale, regolarmente al lavoro nel suo ufficio a Palazzo Baracchini.