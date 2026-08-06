Riposizionato il palo segnaletico al Colle di Sampeyre: un’indicazione stradale che valorizza il territorio (FOTO)

Riposizionato il palo segnaletico in legno al Colle di Sampeyre che segna il confine e il collegamento tra la Valle Varaita e la Valle Maira. Un piccolo gesto che ha una grande valenza per queste vallate, fortemente voluto dall’Associazione Fausto Coppi On the Road, che ha recuperato il vecchio palo con le indicazioni stradali che fin dalla passata stagione era in condizioni pessime. Un palo segnaletico importante per turisti, visitatori e sportivi che si arrampicano fino qui in bici, considerando anche l’importanza del colle nello sviluppo della Granfondo ciclistica de La Fausto Coppi, che da qualche anno è tornata a percorrere i due versanti di questa salita. Alla posa erano presenti il sindaco di Sampeyre Roberto Dadone con il vicesindaco Giovanni Sodano, il sindaco di Elva Claudio Arneodo, Davide Lauro e Emma Mana, presidente e vicepresidente dell’associazione Fausto Coppi On the Road.

Grande soddisfazione per i due primi cittadini che hanno ringraziato l’associazione Fausto Coppi per l’iniziativa. “Sono contento che la mia prima inaugurazione sia di un simbolo importante per il territorio - ha detto il sindaco di Elva Claudio Arneodo -. Un punto di riferimento per le comunicazioni di valle, ma anche luogo di grande passaggio turistico, nonché simbolo dei ciclisti che qui passano, si fermano e si fanno un immancabile selfie. Una notorietà dovuta alla bellezza del paesaggio, alle difficoltà del percorso ma anche e soprattutto per il passaggio de La Fausto Coppi e le Scalate leggendarie".

“Non dimentichiamo - ha sottolineato il sindaco Arneodo - che la posa del palo rimesso a nuovo è un simbolo concreto di presidio, tutela e valorizzazione del territorio. Ancora grazie all’Associazione Fausto Coppi On the Road per l’attenzione che da sempre riserva alle nostre belle vallate e alle nostre montagne. Luoghi da preservare non solo perché belli ed unici ma anche perché, se gestiti con concretezza e buon senso, sono un importante volano di crescita per il nostro futuro”.