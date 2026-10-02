Il “Cuneo Archeofilm” propone tre serate di viaggi nel tempo dalla Preistoria ai giorni nostri

Giovedì 1° ottobre ha preso il via la 4ª edizione di “Cuneo Archeofilm”, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte e Ambiente.

Fino a sabato 3 ottobre, il Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria 10) si trasformerà in sala cinematografica con una selezione di film – capolavoro a tema archeologico, storico e ambientale arricchita dall’intervento di ospiti d’eccezione. Nel corso delle serate, il pubblico sarà chiamato a votare il film più apprezzato per l’assegnazione del Premio “Cuneo Archeofilm”, mentre il voto degli studenti decreterà il vincitore del Premio “Cuneo Archeofilm – Scuole”, con una premiazione pubblica il sabato sera al termine delle proiezioni. Il “Cuneo Archeofilm” è organizzato dal Museo Civico del Comune di Cuneo, in collaborazione con Firenze Archeofilm e Archeologia Viva (Giunti Editore) e con il sostegno di Fondazione Crc. Maggiori informazioni su www.firenzearcheofilm.it/cuneo, scrivendo a museo@comune.cuneo.it e chiamando il numero 0171/634175.

TITOLI E TEMI DEL “CUNEO ARCHEOFILM” 2026

Giovedì 1° ottobre il Cuneo Archeofilm ha preso il via con la proiezione del film “Mauro Cutrona. Immaginare la preistoria”, regia e produzione di Stefano Zampini e Nicolò Scialpi, dedicato al lavoro del paleoartista Mauro Cutrona e al rapporto tra arte e ricostruzione della preistoria. Seguirà l’incontro con Umberto Tecchiati, docente di Preistoria ed Ecologia preistorica all’Università di Milano, e Stefania Padovan, conservatrice per gli aspetti archeologici dell’Ente Aree protette Alpi Marittime, e la presentazione dell’articolo speciale “Grotte di Aisone. Preistorici sulla via delle Alpi”, pubblicato sul numero di settembre/ottobre 2026 di Archeologia Viva. La serata continuerà con “Grotta Chauvet: sulle orme degli artisti preistorici”, di Alexis de Favitski, viaggio nella più antica grotta decorata d’Europa e nelle ricerche condotte al suo interno.

Venerdì 2 ottobre, alle 20.45, sarà la volta di “Hardangerfolk”, regia di Gregor Douglas Sinclair, che ripercorre la missione della resistenza norvegese del 1943 sull’altopiano di Hardangervidda, legata alla distruzione della centrale nazista che produceva “acqua pesante”. Al termine della proiezione interverrà Pierangelo Gentile, storico medievista e presidente della Società per gli studi storici, archeologici e artistici della provincia di Cuneo. A seguire, “Army of Lovers”, di Lefteris Charitos, racconterà la storia del Battaglione Sacro di Tebe, l’esercito d’élite composto da 150 coppie di amanti maschi, attraverso le più recenti ricerche di archeologi e storici.

Sabato 3 ottobre alle 20.45, il Festival proporrà in prima assoluta “Inciso nella pietra, San Francesco e i suoi pellegrini”, di Diego D’Innocenzo e Francesco Giannetti. Il documentario conduce alla scoperta degli oltre 700 graffiti devozionali conservati sulle pareti della Basilica di Assisi, testimonianze lasciate nei secoli da pellegrini, frati e viaggiatori e capaci di restituire una prospettiva inedita sulla figura di San Francesco. Seguirà l’incontro con Marta Zunino, paleontologa e direttrice delle Grotte di Toirano. La serata conclusiva ospiterà infine la cerimonia di premiazione, con l’attribuzione del Premio Cuneo Archeofilm al film più votato dal pubblico e del Premio Cuneo Archeofilm – Scuole al cortometraggio scelto dagli studenti, seguito dalla proiezione del film vincitore.

Venerdì 2 ottobre, nel Complesso Monumentale di San Francesco, dalle 10 alle 12.30, torna a grande richiesta “A scuola con… Cuneo Archeofilm!”, l’appuntamento gratuito che il Festival riserva alle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. Nel corso della mattinata sono proposti sette brevi docufilm di argomento archeologico, ambientale e storico, selezionati per avvicinare ragazze e ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni al patrimonio culturale attraverso il linguaggio del cinema. Al termine delle proiezioni, le studentesse e gli studenti potranno esprimere la propria preferenza e contribuire così all’assegnazione del Premio Cuneo Archeofilm – Scuole, che sarà conferito durante la serata finale di sabato 3 ottobre al cortometraggio più votato.