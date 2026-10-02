Savigliano: sabato taglio del nastro per la Festa del Pane con un programma ricco di show cooking e grandi ospiti

Domani, sabato 3 ottobre, alle ore 11, in piazza del Popolo a Savigliano prende il via con il taglio del nastro la XIII edizione della Festa del Pane, una due giorni celebrativa dell’arte bianca con un ricchissimo programma di show cooking, approfondimenti e grandi ospiti.

Ad anticipare l’inaugurazione, nell’Area Pizza di piazza Santarosa, alle 10, si terrà il talk dedicato a “Il futuro del pane: professionisti a confronto per una filiera in evoluzione”, organizzato in collaborazione con Molini Bongiovanni, che vedrà l’intervento di Claudio Bongiovanni di Molini Bongiovanni, Michele Tallone di Universo Bianco e Bonum, Piero Rigucci, presidente dell’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo, e Flavio Vasserot del Panificio Vasserot e vicepresidente dell’Associazione Panificatori.

Durante la due giorni di Festa, all’Area forni di piazza del Popolo si alternano oltre 60 panettieri, che realizzano il pane acquistabile nell’Area panetteria, mentre l’Area Street food and beverage propone tante specialità. Davanti all’Ala Polifunzionale Lorenzo Morello, l’Area Pane e companatico offre un ricco panel di show cooking, tra cui la partecipazione del “non-chef dei panini” Daniele Reponi. All’interno dell’Ala Polifunzionale, lo spazio è interamente dedicato al gluten free, con stand espositivi e due momenti di approfondimento a cura di AIC Piemonte. In piazza Santarosa, invece, spazio alle eccellenze enogastronomiche e alle specialità del territorio e alle due nuove protagoniste dell’evento, Pasticceria e Pizza, che nelle aree a loro dedicate sono raccontate in diversi show cooking, tra cui quello del pastry chef Tommaso Foglia, noto volto televisivo. Da non dimenticare gli ospiti che intrattengono il pubblico in piazza del Popolo: il sabato ci sono Scarti di produzione ed Elasi e la domenica Jhonny Manfredi. A completare il programma, in piazza Santarosa è presente anche il Ludobus, con attività ricreative dedicate ai più piccoli.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni visitare il sito Internet ufficiale dell’evento www.entemanifestazioni.com.