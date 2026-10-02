A Roccavione torna la Sagra del Marrone giunta alla 63esima e un ottobre ricco di eventi [VIDEO]

È stata presentata giovedì 1° ottobre, presso l'ATL del Cuneese, l'edizione 2026 dell'Ottobrata Roccavionese, il ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà Roccavione per tutto il mese di ottobre e che avrà il suo momento centrale nel fine settimana da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, culminando con la 63ª Sagra del Marrone.

A presentare il programma dell'edizione 2026 sono stati Paolo Giraudo, Sindaco di Roccavione; Marco De Carlini, Vicesindaco di Roccavione; Davide Termini, Assessore di Roccavione, Enrico Sordello, in rappresentanza della Pro Loco Roccavione e Chi di Teit; e Ilenia Mozzone, Presidente del Comitato Giovani Nova Rocca.

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Tre giornate nelle quali il paese sarà protagonista di un programma che unisce tradizione, gastronomia, sport, musica e occasioni di incontro. Si comincia venerdì 9 ottobre alle 19 con la tradizionale Polentata, con la partecipazione dei Polentari di Robilante, seguita dalla serata con I Lhi Jarris, che tornano a suonare insieme a 30 anni dalla formazione della band. Tra venerdì e sabato, nella palestra comunale, spazio anche al Torneo della Castagna organizzato dalla PGS Roccavione, con le categorie giovanili impegnate nelle diverse fasce d'età.

La giornata di sabato 10 ottobre sarà particolarmente intensa. Dalle 13.00 è in programma il 1° Raduno Fiat 500 Club Italia, mentre alle 16.00 sarà la volta dell'Aperitrail con Alice Minetti, uno degli appuntamenti sportivi di maggiore richiamo del programma. L'evento si inserisce nell'attività portata avanti da Alice Minetti e dall'associazione Ali ai Piedi; proprio a Roccavione sono inoltre previste le premiazioni conclusive del circuito Tri-Vertical. La festa proseguirà in serata: dalle 19 l'appuntamento sarà con "Mangia, bevi e balla", con pizza, cocktail e musica anni Settanta, Ottanta e Novanta insieme alla Shary Band.

Domenica 11 ottobre sarà invece la giornata della 63ª Sagra del Marrone, che dalle 9 del mattino animerà le vie del paese. Torneranno il tradizionale mercatino con gli hobbisti, il mercatino dell'usato curato dai bambini, le esposizioni di pittura e fotografia, la mostra di modellismo statico, il luna park e il 3° Raduno Vespistico della Castagna. Ampio spazio naturalmente all'enogastronomia, con la Sagra dei Sapori di Strada – Non solo Street Food, il Food Village e la tradizionale distribuzione delle castagne della Gran Baldoria dei Mondaj. Per le famiglie sarà allestito anche l'Angolo degli Animali, con falconieri, attività cinofile, alpaca, cavalli e pony, mentre artisti e spettacoli musicali accompagneranno il pubblico lungo le vie del paese. Non mancherà lo sport, con il Torneo della Castagna di calcio a 5 dedicato alle categorie Under 8 e Under 10.

Il weekend rappresenta il momento centrale di un'Ottobrata Roccavionese che abbraccia l'intero mese di ottobre. Il programma prende il via il 2 ottobre con la presentazione del libro di Ilaria Giraudo Ritratti di speranza, per proseguire il 3 ottobre con il Memorial Sportivo Aldo Galfrè e con gli appuntamenti della rassegna culturale e cinematografica Crear al Paìs nelle serate dell'8, 15, 22 e 29 ottobre. In calendario anche, il 16 ottobre, la serata con i fratelli Panzera e la proiezione del loro docufilm, il 17 ottobre la Festa delle Leve con cena e DJ set e, il 27 ottobre, l'incontro dedicato agli anni 1943-45 e alle vicende dei soldati internati in Germania e dei prigionieri di guerra alleati.

L'Ottobrata conferma così la volontà di fare della storica Sagra del Marrone non soltanto una giornata di festa, ma il fulcro di un intero mese dedicato alla comunità, alle tradizioni locali, allo sport, alla cultura e alla valorizzazione di Roccavione e del suo territorio.