Famu: tante attività gratuite nei musei di Bra

Domenica 11 ottobre ricorre la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo FAMU. Per l'occasione, i musei di Bra propongono diversi laboratori e attività ad ingresso gratuito, oltre alla possibilità di visitare le collezioni e i percorsi espositivi.

Al Museo civico di storia naturale "Craveri" viene organizzato un laboratorio dal titolo "Collezionisti per natura"" a cura di Milena Bellonotto. L'appuntamento è doppio, dalle 10,30 alle 12 e dalle 15 alle 16,30 con prenotazione obbligatoria allo 0172.412010.

Il Museo civico di arte, storia e archeologia di Palazzo Traversa partecipa all'evento con il laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni e alle loro famiglie dal titolo "Meraviglie tascabili: crea la tua piccola collezione". L'appuntamento è dalle 15 alle 17, prenotazione obbligatoria tramite mail traversa@comune.bra.cn.it. Posti limitati (massimo 20 partecipanti).

Il Museo del Giocattolo, oltre alle consuete visite guidate negli orari 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30 senza necessità di prenotazione, organizza nella sala conferenze del Centro polifunzionale Arpino di largo della Resistenza un appuntamento dedicato alle slot cars. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, sarà così possibile cimentarsi in gare tra le macchinine elettriche messe a disposizione dal museo.

Il Museo della Zizzola sarà aperto e visitabile dalle 10 alle 18. I locali ospitano fino al 25 ottobre la mostra "Ricordé. Un archivio, un paese, una mostra fotografica", che attraverso le oltre 30.000 immagini dell'archivio fotografico dello Studio Bruno Risso ricostruisce la Bra che fu.

Inoltre, in piazza Giolitti i più piccoli potranno divertirsi dalle 10 alle 18 con Ludobus e giracolore, oltre a partecipare ad un laboratorio di spin-art. I più grandicelli potranno invece dedicarsi al gioco degli scacchi e della dama grazie alla collaborazione con l'associazione "Il posto degli scacchi asd" e il "Circolo damistico braidese F. Bartoloni". Tutte le attività e visite sono ad ingresso gratuito.