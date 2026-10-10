"Prendiamo un caffè": ogni giovedì al Monastero di San Biagio lo spazio dedicato agli over 65 e non solo

Continuano gli incontri settimanali di "Prendiamo un caffè", il progetto sostenuto dalla Fondazione CRC dedicato alle persone over 65 e aperto anche a chi convive con fragilità cognitive e motorie.



Fino a maggio / giugno del prossimo anno quindi tutti i giovedì pomeriggio al Monastero di San Biagio c'è uno spazio dedicato a voi, dove potersi prendere cura di sè, imparare cose nuove e stringere nuove amicizie con una buona tisana durante la merenda.



Giovedì 15 ottobre, dalle 14.30 alle 17, l'appuntamento sarà con Federica Ramona de La Scala del Re per un laboratorio di musica terapia, sarà l'occasione per ascoltare musica, produrre suoni e cantare insieme qualche canzone che ci fa battere il cuore. Mentre giovedì 22 ottobre, dalle 14.30 alle 17, sarà il momento dell'arte terapia con Viviana Falcade. Ogni appuntamento si concluderà, naturalmente, con una merenda condivisa. Concluderà il mese Alberta Assandri, danzaterapeuta, con l'appuntamento di giovedì 29 ottobre.



La partecipazione è gratuita: viene richiesto soltanto un euro come rimborso per la merenda per chi si vuole fermare.



“Prendiamo un caffè?” è rivolto alle persone over 65 ed è pensato per essere pienamente accessibile anche a chi convive con le prime fragilità legate alla memoria, al movimento o alle funzioni cognitive, comprese persone con Alzheimer, altre forme di demenza o Parkinson. L’obiettivo è semplice ma ambizioso: fare in modo che questo pomeriggio diventi sempre di più un appuntamento fisso della settimana, un luogo conosciuto nel quale ritrovarsi, mantenersi attivi e costruire relazioni, senza trasformare ogni fragilità in una prestazione sanitaria.



Prossimi appuntamenti: giovedì 15 ottobre, giovedi' 22 ottobre, giovedì 29 ottobre, ore 14.30–17

Monastero di San Biagio – Strada di Morozzo 12, Mondovì

Informazioni: 0174 698439 – segreteria@casadomenor.org