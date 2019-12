Torna a Saluzzo Fitwalking del Cuore

E’ ormai in moto a pieno regime la macchina organizzativa della 17esima edizione del Fitwalking del Cuore in programma domenica 19 gennaio 2020 a Saluzzo.

Sono infatti stati consegnati i pettorali alle associazioni e ad i gruppi che prendono parte alla raccolta iscrizioni che hanno così iniziato la vendita. Sul sito degli organizzatori www.scuolacamminosaluzzo.it è presente l’elenco dei punti iscrizione che viene costantemente aggiornato con le segnalazioni da parte delle associazioni dei nuovi punti vendita. Punti vendita che sono come sempre identificabili dalla locandina con il logo dell’evento e l’indicazione dell’associazione che beneficia dell’acquisto.





La quota di partecipazione è rimasta invariata ed è di 5 Euro comprensivi di pacco gara per i primi 12.000 iscritti.

E’ inoltre possibile partecipare con il proprio cane al costo di 2 Euro comprensivi di pacco gara dedicato fornito da Dog Service. I pettorali per i cani saranno presto in vendita da Dog Service (Saluzzo – Via Spielberg).





Uscite gratuite a passo di Fitwalking

Per prepararsi al meglio sono nuovamente proposte le uscite di avvicinamento al Fitwalking del Cuore.

Si inizia sabato 14 Dicembre, il ritrovo è fissato davanti al Tribunale alle ore 14, l’uscita durerà un’ora circa e sarà condotta da un Istruttore di Fitwalking. La partecipazione è gratuita.





Il calendario delle uscite previste è:





14 – 21 - 28 dicembre 2019

4 – 11 gennaio 2020





Sono uscite a passo di Fitwalking è quindi consigliato abbigliamento tecnico/sportivo (scarpe da ginnastica/tuta).





Per informazioni: www.scuolacamminosaluzzo.it – info@scuolacamminosaluzzo.it – 338/6151466