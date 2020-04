I primi 70 mila euro raccolti dall'iniziativa "Roero Emergenza Covid-19"

Nel corso della prima riunione ufficiale della raccolta fondi "Roero Emergenza Covid-19" tenutasi nella giornata di ieri, mercoledì 8 aprile, nel cortile del Municipio guarenese, è stata posta la firma sul protocollo d'intesa tra i cinque organizzatori: il presidente dei Sindaci del Roero, Silvio Artusio Comba, nonché sindaco di Monticello, il presidente Rotary Club Canale Roero, Fabrizio Costa, il presidente del Lions Club Canale Roero, Maurizio Bergadano, il presidente dell'Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, Carlo Rista, il rappresentante dei sindaci delegato nella gestione raccolta fondi, Simone Manzone.

In seguito alla giunta comunale guarenese svoltasi ieri sera, questa mattina (mercoledì 9 aprile) è partito l'ordine di acquisto di DPI ( dispositivi di protezione individuale) per i medici dell'Asl Cn2 e i medici del territorio del Roero. "A fronte di una raccolta fondi che arriva ad oggi a 70 mila euro si è deciso subito di iniziare ad utilizzare le risorse - dichiara il sindaco, Simone Manzone - . É molto importante che tutti voi ci aiutate in questa raccolta, proporzionalmente con le vostre possibilità. Si tratta di un'azione concreta e dimostrabile, con tutte le informazioni nel dettaglio sulla piattaforma Gofundme. Si può donare sia tramite bonifico sia con carta di credito e le donazioni sono tutte detraibili"