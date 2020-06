Suini, Coldiretti chiede lo stop alla speculazione dei macelli: "Troppe importazioni, serve etichettatura d'origine"

Continua l’emergenza per gli allevatori di suini che hanno perso già fino al 40% del valore dei capi e stanno lavorando nettamente sotto i costi di produzione a cui si somma l’inspiegabile rallentamento dei ritiri da parte dei macelli. È l’allarme lanciato da Coldiretti Piemonte che torna a chiedere che vengano fermate le importazioni di cosce di suini dall’estero, che nel 2019 sono state di circa 56 milioni ovvero più di 1 milione di cosce alla settimana, per i prosciutti e una maggiore valorizzazione della carne suina Made in Piemonte da parte dell’industria e della grande distribuzione nel pieno spirito #MangiaItaliano.

"La risposta dell’industria di macellazione in questo periodo di emergenza sanitaria, nonostante l’andamento sostenuto e favorevole della domanda e la possibilità di utilizzare le cosce del circuito tutelato anche per altre produzioni, è stata quella di ridurre il numero dei suini macellati, mettendo così drasticamente in crisi le imprese. Alla luce di questa situazione Coldiretti, a livello nazionale, ha predisposto un documento con proposte concrete di intervento per il comparto suinicolo, oltre a sostenere, come imprescindibile, la necessità di estendere ai salumi l’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta. Informare i consumatori dell’origine delle carni utilizzate per i salumi – concludono Moncalvo e Rivarossa - è un atto dovuto a tutela di una produzione piemontese d’eccellenza”.