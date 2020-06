Busca, tutta la città unita per l’estate dei ragazzi

Dopo il lungo lockdown, uscire a giocare e stare di nuovo insieme ha un sapore quanto mai intenso. Per organizzare le attività estive dei bambini dai tre ai sedici anni, il Comune aveva incominciato a mettere attorno ad un tavolo di lavoro gli enti e le associazioni che potevano essere interessate e coinvolte, quando si era ancora in piena emergenza.



L’uscita delle Linee guida per la gestione in sicurezza dei centri estivi nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 e l’opportunità offerta da un bando della Fondazione bancaria Cassa di risparmio di Cuneo hanno messo in moto la macchina organizzativa. A seguire l’iniziativa sono state le assessore all’Istruzione, Lucia Rosso, e alle Politiche giovanili, Beatrice Aimar, ma sono stati coinvolti anche gli assessori al Volontariato, Ezio Donadio e allo Sport, Diego Bressi.



I due progetti che ne sono scaturiti, uno dal titolo “Meno distanti…” riservato alle fasce d’età dai tre ai sei anni e dai sei agli undici per il mese di luglio, redatto dalla cooperativa Insieme a voi, e l’altro “… Più vicini” per i ragazzi dagli undici ai sedici anni, curato dall’Istituto comprensivo, hanno ottenuto quasi il massimo dei finanziamenti previsi (15 mila euro a progetto) e cioè in totale 27.500 euro.



Le proposte saranno presentate nei dettagli nel corso di conferenza online programma per venerdì 19 giugno alle ore 19 in diretta streaming su YouTube Comune di Busca e dalla pagina Facebook Comune di Busca.



“Anche in quest’anno così difficile - dice il sindaco Marco Gallo – i bambini e i ragazzi di Busca avranno la possibilità di stare insieme e vivere la vacanza come un ritorno alla normalità - Tutti sanno quanto sia prezioso concedere di nuovo loro momenti di socializzazione, perciò ci siamo impegnati al massimo a questo scopo: ringrazio molto tutte le persone coinvolte, mentre auguro buona estate ai nostri piccoli e giovani concittadini e buon lavoro agli educatori e ai volontari che rendono possibile tutto ciò.



Era, infatti, necessario avere la disponibilità di tutti per poter ottemperare alle linee guida in materia di sicurezza. Il risultato è un’Estate ragazzi diffusa su tutta la città, centro e frazioni, in molte diverse location, con tante diverse iniziative ludiche e didattiche. Insomma, una festa e una vacanza studiata per garantire armonia e protezione e dare un importante segnale di ripresa.



Hanno collaborato ai progetti: Fondazione scuola dell’Infanzia “Don Becchis”; asd Busca 1920; asd Podistica buschese; asd Volley Busca, associazione Ingenium; associazione Castello del Roccolo; comitato locale CRI Busca; comitato San Giacomo Busca; Ipab Asilo Castelletto; proloco San Chiaffredo Busca; associazione il Salotto delle donne, associazione Idee.Comunità, Officina del tempo Coop Caracol, associazione Crescere; cineclub Mèlies; Parco delle Alpi Marittime; associazione Alpini di Busca; Protezione Civile – Busca, Consulta delle Famiglie.