Peveragno, interventi di CAI e AIB sulla Bisalta: "Presto sarà ancora più bello visitare i nostri sentieri"

Al centro dell'attività, ovviamente, la zona della Bisalta - Fontana Cappa e sentiero L17 lungo il vallone del Cros - , dove è stato ultimato il posizionamento della nuova fontana di pietra con targhetta proprio per i 40 anni della sezione locale del CAI, è stata data una ripulita alla vegetazione, ripristinato il sentiero e sistemata la fontana "della sella" a quota 1800. Inoltre, alcuni massi sono stati trasformati in rustiche panchine di pietra.

"Entro breve inizieranno anche i lavori di risistemazione del sentiero Fontana Cappa- Sella Artondù - Gias Pusin - Gias Morteis (10- 15 giorni) grazie ad un importante stanziamento da parte dell'amministrazione comunale - si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune - . Una volta terminato, il sentiero permetterà di percorrere in sicurezza lo spettacolare traverso in quota che collegherà l'area del Morteis e dell'osservatorio con Fontana Cappa e la valle Colla con la discesa sul colle Bercia in territorio bovesano. E così sarà ancora più bello e interessante scorrazzare su e giù per la nostra amata Bisalta".