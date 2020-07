Non sai cosa fare questo primo fine settimana di luglio? Ecco qualche idea!

Lo sai che molti comuni, associazioni e proloco si stanno organizzando per proporre eventi? Ecco qualche iniziativa per questo fine settimana:

A Bagnolo Piemonte ci sarà il Luna Park per la Festa Patronale di San Pietro fino a martedì 7 luglio presso Piazza San Pietro (giostre per bambini) e Piazza Senatore Paire (giostre per adulti e ragazzi). A Saluzzo il sabato 4 luglio dalle 18, torna l’appuntamento con il MercAntico, il mercatino di piccolo antiquariato, artigianato, dell’hobbistica e dell’usato che si svolge nel centro della città. Questa volta sarà un’edizione speciale con musica e letture.

Info: https://fondazionebertoni.it/eventi

A Casteldelfino, in centro paese, tutto il giorno di domenica 5 luglio ci sarà il mercatino della Resilienza, prova generale eventi estivi, con replica del mercatino di fine maggio. È una vetrina dell’artigianato locale e dei prodotti tipici. Dal 4 luglio al 30 agosto, alcuni artisti del Progetto Marque, esporranno le loro opere presso la Sala del Municipio (piano terra) di Casteldelfino. La mostra è visitabile tutti i pomeriggi.

Domenica 5 luglio, dalle 10 alle 14 ci sarà “Mangia e bevi in carrozza”, passeggiata enogastronomica su un’elegante carrozza a cavallo tra i comuni di Tarantasca e Busca, con tappe per le degustazioni all’agripanetteria “Chicchi di tradizione” di Tarantasca e all’azienda agricola “La capanna” di Busca con vini, frutta fresca e succhi di frutta di Fornero. Il tour dura circa tre ore. Partecipazione a 27 euro (ridotto 19) comprese le degustazioni. Prenotazioni al 349 6953882. Replica domenica 12 luglio.

Info e locandina: www.facebook.com/serviziincarrozza

- Ti piace stare all’aria aperta in mezzo alla natura?

Questo fine settimana torna ad essere operativo per i suoi tantissimi clienti l’Albergo-Ristorante “Pian del Re”, a quota 2020, dove poco più su regnano incontrastati camosci, stambecchi e marmotte, sorvolate dall’altro dalla regina dei cieli: l’aquila reale.

La struttura nasce nel lontano 1874 su iniziativa del Comune di Crissolo che lo destinò a ricovero per forestieri, l’Albergo-Ristorante “Pian del Re”.

Da non perdere la polenta che qui è il piatto forte del menù e che viene servita concia e con un ventaglio di golosissimi intingoli, di quelli che si fanno mangiare prima di tutto con gli occhi: bagna caöda, spezzatino di verdure, spezzatino di carne e salsiccia, panna e gorgonzola fusi insieme, formaggi e da qualche anno anche con la marmellata, in un mix di dolce-salato davvero incantevole. La struttura è formata da una sala bar, una sala da pranzo con un’ottantina di coperti a disposizione (il pranzo viene servito con doppio turno di distribuzione a 28 euro, bevande escluse), e di una trentina di posti letto. Risponde al numero 0175.94967.

Ad Artesina dal 4 luglio si inaugurano le attività sportive: torna il bob estivo, si apre il bike park (con due piste dedicate al downhill) e il tubing, dedicato ai più piccoli. Le attrazioni saranno aperte nei week end del 4/5, 11/12, 18/19 e 25/26 luglio. Poi tutti i giorni dall’1 al 23 agosto e infine il week end del 29/30 agosto. Bob estivo e downhill saranno aperti con orario continuato dalle ore 10 alle 18. Il tubing sarà disponibile dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14 alle 18. Prezzi a partire da 5 euro con il pacchetto da 10 corse. Risalita con la seggiovia Colletto compresa nel prezzo. I bambini sotto al metro e venti non pagano ma devono essere accompagnati da un adulto pagante.

Info ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina www.facebook.com/Artesina/ e sul sito ufficiale Artesina.it.

A Limone Piemonte sabato 4 luglio gli amanti delle escursioni in bicicletta potranno prendere parte alla “Transalp History”, uno spettacolare circuito ad anello a quota 2.000 metri attraverso i Forti Sabaudi di fine Ottocento situati sul Colle di Tenda. Info: www.limone-on.com.

Viozene, frazione di Ormea, la Proloco ha preparato il calendario degli eventi con circa 30 appuntamenti nei mesi di luglio e agosto, puntando sul fare rete con guide escursionistiche professioniste, che ci porteranno sulle vette dell'Alta Val Tanaro raccontandoci la geologia delle montagne, la flora e la fauna locale, con guide cicloescursionistiche che accompagneranno i partecipanti sui numerosi percorsi di mtb che si snodano intorno a Viozene.

Sabato 4 luglio è in programma l’escursione con la guida Gabriele Cristiani a Saline-Ballaur-Col del Pas-Mastrelle e sempre sabato 4 ci sarà “Lo yoga a Viozene”, con l’insegnante Deborah Bellotti. Domenica 5 luglio è prevista la cicloescursione sull’Alto Tanaro Tour con l’accompagnatore Andrea Vinai.

Info: www.facebook.com/prolocoviozene

- Ti piace visitare castelli e parchi?

Riapre sabato 4 luglio il castello di Serralunga d’Alba: il maniero torna a essere visitabile ogni fine settimana con accompagnamento guidato e gruppi ridotti nel rispetto di tutte le normative anti-contagio. Ogni sabato e domenica, le partenze per i tour all’interno del castello saranno ogni 45 minuti nell’orario di apertura dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30.





Il castello di Serralunga è uno degli esempi meglio conservati di castello nobiliare trecentesco del Piemonte, alla sommità della collina del piccolo e ben conservato borgo di Langa che domina le famose vigne patrimonio Unesco. Come sempre le visite sono esclusivamente guidate per ragioni di sicurezza del visitatore e di tutela del bene. Per l’emergenza sanitaria ancora in corso, le disposizioni prevedono per visitatori e staff l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Info: www.castellodiserralunga.it/

Per “Castelli aperti” domenica 5 luglio sarà possibile visitare il borgo medievale di Niella Tanaro: saranno disponibili visite guidate gratuite con orario 15-18. il castello sarà visibile solo all’esterno, a causa di lavori di restauro in corso. Si consiglia fortemente la prenotazione perché le visite sono a numero chiuso.

Info: www.castelloniellatanaro.com e www.facebook.com/castelloniellatanaro

Domenica 5 luglio, dalle ore 14.30 alle 19, il Castello e il Parco del Roccolo di Busca riapre i battenti dopo la pausa obbligata con un ricco calendario di aperture e visite guidate in programma, sempre con lo stesso orario, ogni prima e terza domenica del mese fino ad ottobre. Il Castello del Roccolo, il cui nome si deve ai “roccoli”, le reti impiegate per la cattura degli uccelli di piccola taglia, sorge sulle colline alle spalle del centro abitato di Busca.

Info: 333/9875841, scrivere a info@ castellodelroccolo.it, consultare il sito Internet www.castellodelroccolo.it o la pagina facebook www.facebook.com/castellodelroccolo/#

Sabato 4 luglio riaprono al pubblico il Castello e il primo anello del Parco di Racconigi, restituito alla fruizione dai lavori di messa in sicurezza e manutenzione.

Per garantire la sicurezza dei visitatori gli ingressi saranno contingentati in piccoli gruppi e con obbligo di prenotazione; inoltre i visitatori sono tenuti a indossare la mascherina e a sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner, mentre al fine di evitare assembramenti sono state predisposte apposite indicazioni segnaletiche che scandiscono gli spazi di movimento per raggiungere le biglietterie e procedere alla visita.

La prenotazione è obbligatoria per la visita al Castello, non necessaria per l’accesso al Parco.

- Ti piace visitare mostre e musei?

Proseguono le cacce al tesoro per tutta la famiglia al museo Eusebio di Alba, domenica 5 luglio, con racconti, indovinelli, misteri, scoperte e laboratori creativi per realizzare oggetti da portare a casa. Le ambientazioni dei giochi sono differenti a seconda della sezione del museo: archeologia preistorica, romana o scienze naturali. Il percorso sarà riservato alla famiglia partecipante e quindi si svolgerà in sicurezza con l’aiuto di un operatore museale. L’attività, divisa in due turni con partenza alle ore 15.30 e alle 17, è compresa nel biglietto di ingresso al Museo e deve essere prenotata allo 0173-29.24.73.

Info: www.comune.alba.cn.it/uffici-e-serviziorari/culturali/museo





Domenica 5 luglio, dalle 14.30 alle 18.30, riapre alle visite il Parco Museo dell'Ingenio, nell'ex convento dei Cappuccini di Busca, uno spazio di bellezza e di saperi antichi.

Tornano quindi accessibili lo spazio dedicato al cinema e alla fotografia, la collezione di merletti a tombolo, le miniature, i macchinari d'epoca ed il circuito mini-ferroviario, che permette di divertirsi ad esplorare il parco viaggiando sul mitico trenino “Ingenium”. Il Parco Museo si trova in Viale Monsignor Ossola 1 a Busca ed è aperto ogni prima domenica del mese, gratuitamente, dalle 14.30 alle 18.30. Per gruppi e comitive è possibile prenotare una visita chiamando il 346 6020107.

Per accedere alla struttura è necessario indossare la mascherina e rispettare le usuali norme di igiene e di distanziamento.

Info: www.facebook.com/associazioneIngenium

- Ti piace assistere a spettacoli e concerti?

A Borgo San Dalmazzo l’associazione Santuario di Monserrato ha organizzato per sabato 4 luglio alle 20.45 un concerto di musica classica dal titolo “Vibrazioni – Impressioni sonore cariche di emozioni”, con la performance del QuHARtetto, formazione composta da Sara Bondi (lauto e ottavino), Andrea Sarotto (clarinetto), Maria Becchis (violoncello), Giovanni Damiano (pianoforte). Il concerto si terrà sul sagrato del santuario, con ingresso libero gestito secondo la normativa in vigore, con uso obbligatorio della mascherina e rispetto delle distanze. In caso di pioggia il concerto si svolgerà all’interno del santuario con riduzione del numero di posti disponibili (massimo 35). Info: www.facebook.com/pg/Santuario-di-Monserrato-

A Cuneo, domenica 5 luglio è in programma il primo appuntamento della rassegna di teatro ragazzi “Incanti nei parchi”, organizzata dalla compagnia Il Melarancio. Ogni persona, famiglia o gruppo avrà a disposizione uno spazio limitato da paletti colorati in cui stendere il proprio plaid (sarà necessario portarlo da casa insieme alla mascherina che sarà obbligatoria per accedere ai parchi). Appuntamento domenica 5 luglio, alle 17.30 ai Giardini Carolina Invernizio (viale Federico Mistral 2, quartiere San Paolo), con la Compagnia Teatro del Vento di Bergamo che presenterà “Il Gran Baule del Teatro” (età consigliata dai 5 anni). Fiabe, giocattoli teatrali e personaggi bizzarri per uno spettacolo divertente che proporrà, a grandi e piccoli spettatori, di riflettere sul coraggio, sulla paura, sulle disgrazie e naturalmente sulle fortune, che si incontrano lungo la splendida avventura della vita. Si assaporeranno fiabe della tradizione popolare, immersi nella magica atmosfera creata del vivo, da un organetto a manovella. Tutti gli spettacoli avranno ingresso gratuito, saranno accessibili su ruote e in caso di pioggia saranno annullati.

In programma un secondo week-end di teatro e musica con “Spaesamenti” a Caraglio, Busca e Dronero. Sabato 4 luglio, alle 21, il Teatro civico di Caraglio ospiterà il Teatrino al Forno del pane con “Come fiamma di roveto ardente”. In scena Maria Silvia Caffari e Mario Cottura ripercorrono la storia di Filippa Mareri, prima santa francescana. Il giro dei teatri si completerà domenica 5 luglio alle 21 a Busca, con lo spettacolo concerto “The Family Band”, con papà, mamma e due figli, che da 4 anni girano l’Europa calcando i palchi e le strade di prestigiosi festival Buskers. Biglietti per ognuno dei tre spettacoli a 10 euro. La cassa apre un’ora prima dello spettacolo ed è consigliato prenotare. Info: www.santibriganti.it

Ad Elva la Locanda di Elva e Bordiga liquori organizzano una serie di appuntamenti per famiglie nelle prossime domeniche, a partire dal 5 luglio. Si comincia con il laboratorio dedicato all’uomo preistorico a cura di Guido Camia, che terrà spettacoli alle 10 e alle 15 nella piazza centrale del paese. Dal 12 luglio lo show verrà arricchito dai falconieri Majestic di Rossana.

Prossimo appuntamento del Roero music fest è il concerto di Santa Vittoria: sabato 4 luglio, alle 21, l’anfiteatro della confraternita di San Francesco ospiterà il sassofonista Giuseppe Di Filippo. Accompagnato dal batterista Daniele Bertone e, in tre brani, dal chitarrista Filippo Cosentino, Di Filippo presenta il suo ultimo disco Making monsters. L’esperimento musicale rappresenta una citazione dei Ramones, formazione punk-rock profondamente innovatrice e influente per generazioni di musicisti. Il concerto si propone, inoltre, di sintetizzare le differenti esperienze artistiche, legate al jazz e all’improvvisazione, che hanno condizionato lo stile e le sonorità del sassofonista astigiano. Consigliata la prenotazione.

Info: www.roeromusicfest.com/il-calendario.html. Si prega di munirsi di mascherina.

Attraverso festival, festival itinerante, che coinvolge 31 piccoli Comuni fra Cuneese, Astigiano e Alessandrino, ha in programma una serata di anteprima, domenica 5 luglio, ore 21, a Bra. L’inaugurazione è affidata a una delle voci più conosciute della letteratura contemporanea, Erri De Luca, che dedica il proprio intervento a Montagne e libertà. Lo spettacolo di domenica sera sarà allestito nei giardini della Rocca in piazza XX Settembre e vedrà la partecipazione anche del gruppo Gnu quartet, musicisti di formazione classica che hanno dato vita a un progetto che non disdegna sonorità pop raffinate, forte anche di numerose collaborazioni eccellenti. L’accesso all’area evento, con biglietto unico a 15 euro, prevede il posto a sedere. Info: www.attraversofestival.it





Sabato 4 luglio appuntamento a Roccasparvera con la storia del borgo “delle quattro fortezze” e le narrazioni della tradizione occitana; in compagnia di Stefano Melchio, guida escursionista, i partecipanti saranno infatti accompagnati a visitare e a scoprire i ruderi del castello Bolleris e a seguire potranno ascoltare Caterina Ramonda leggere e narrare storie di servanot dispettosi, orchi affamati, lupi furbacchioni e creature magiche…

L’evento è gratuito e verrà realizzato secondo le normative di sicurezza in vigore al momento della realizzazione dell'evento; è necessaria la prenotazione.

A Sommariva Perno torna l’appuntamento con Il fantaregno di Boscoroero al parco forestale. Fino al 18 luglio Simone Bruna riporterà, ogni sabato, alle 17, la magia delle storie lette ad alta voce, immersi nella natura del bosco. I laboratori di lettura e creatività dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni saranno organizzati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti riguardo al distanziamento sociale e al contrasto alla diffusione del Covid-19. Per ogni informazione e per la prenotazione (obbligatoria) contattare il 339-33.40.733. È consigliato l’ingresso al parco da località Cascina del Mago, a Sommariva Perno.

Info: www.parcoforestaledelroero.it/il-fantaregno-di-boscoroero

Santo Stefano Belbo propone per sabato 4 luglio dalle 20 alle 23 qualche ora di intrattenimento per provare a lasciare alle spalle le preoccupazioni arrivate con il coronavirus, pur mantenendo il rispetto delle regole e la necessaria attenzione alle disposizioni vigenti sul fronte del Covid-19.

Si tratta di un’apericena che coinvolgerà tutti i locali del paese con le loro proposte enogastronomiche e l’animazione musicale di Radio Vallebelbo allestita in piazza Umberto I, che potrà essere ascoltata nei dehors e in tutto il concentrico.

- Lo sai che la Granda è ricca di beni artistici e architettonici?