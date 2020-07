Pro Loco di Carrù: imposte non pagate nel 2016? Multa da 38mila euro

La comunicazione è giunta direttamente dal presidente, Gino Nasari , durante l'assemblea dei soci per il rinnovo del suo direttivo (che, per la cronaca, è stato riconfermato all'unanimità): l'Agenzia delle Entrate ha eseguito un accertamento fiscale sui conti della Pro Loco di Carrù, relativamente all'esercizio 2016.

In seguito a tale verifica, sarebbe stato individuato il mancato versamento delle imposte relative a quell'anno per 18mila euro; pertanto, è stata notificata una sanzione pesante, da capogiro, pari a 38mila euro (cifra raggiunta con gli interessi).

Va detto che l'accaduto risale all'ultimo anno del direttivo precedente e dunque non è imputabile a una leggerezza commessa dalla squadra capitanata da Nasari, comunque comprensibilmente preoccupata, in quanto se l'importo della sanzione venisse confermato nelle prossime settimane, l'attività della Pro Loco di Carrù risulterebbe oltremodo zavorrata in futuro.