Annullata, a Chiusa Pesio, la fiera patronale Ciusa Duvarta

La grande fiera patronale Ciusa Duvarta che ogni anno vede tre giorni di grandi festeggiamenti a Chiusa di Pesio quest’anno, per motivi di sicurezza, non si terrà. Il Comune di Chiusa di Pesio, la Pro Loco Turismo in Valle Pesio, organizzatore della manifestazione, l’Associazione Cercando il Cinema e l’Associazione Commercianti Il Mirabello hanno deciso di dare continuità all’iniziativa proponendo comunque due piacevoli serate all’aperto all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Venerdì 28 agosto alle ore 21.00 in Via Roma concerto de I Trelilu che presenteranno i nuovi pezzi di “Da Gadàn”, brani inediti e grandi classici del repertorio del famoso gruppo piemontese: un’esibizione da non perdere con musica, comicità e tradizione popolare.

Sabato 29 agosto una serata di grande cinema in Via Roma con il MAXISchermo Ledwall Outdoor: alle ore 20.00 proiezione del film d’animazione “Coco” distribuito dalla Walt Disney Pictures e vincitore di due premi Oscar. Alle ore 22.00, il pluripremiato campione d’incassi “Bohemian Rhapsody”, la pellicola ripercorre i primi quindici anni del gruppo rock dei Queen, dalla nascita della band nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985.

Gli spettacoli sono tutti ad ingresso gratuito, per contingentare l’afflusso di pubblico è consigliata la prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Chiusa di Pesio tel. 0171/734990.

Gli eventi saranno organizzati in piena sicurezza nel rispetto del distanziamento sociale e delle normative vigenti dettate dalla Regione Piemonte.